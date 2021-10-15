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Rum Milli Muhafız Ordusu’nun, “İris” kod adlı fiili tatbikatı dün tamamlandı

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Fileleftheros gazetesi tatbikatın, Güney Kıbrıs’ın deniz, kara ve hava sahasında icra edildiğini yazdı.
Rum Milli Muhafız Ordusu’nun, “İris” kod adlı fiili tatbikatı dün tamamlandı

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun, 12 Ekim’de başlayan “İris” kod adlı fiili tatbikatının (TAMS) dün tamamlandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi tatbikatın, Güney Kıbrıs’ın deniz, kara ve hava sahasında icra edildiğini yazdı.

Habere göre tatbikatın son aşaması ise Larnaka’ya bağlı ” Kalohoryo”(Vuda) bölgesindeki atış alanında gerçekleştirildi.

Gazete, tatbikat kapsamında helikopter ve topçu desteğiyle Zırhlı Birliğinin saldırı operasyonlarının yanı sıra komando ve özel kuvvetler tarafından paraşütçülerin fırlatılması ve hava sızma operasyonları senaryolarının da icra edildiğini yazdı. 

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