Rum Orman Dairesi bugün için ‘kırmızı alarm’ verdi

Kıbrıs Rum Orman Dairesi bugün yaptığı açıklamada, orman yangınları riskinin "kırmızı alarm" düzeyinde kaldığını belirtti.
Halkla çağrıda da bulunan Rum Orman Dairesi, halkın yangına neden olabilecek eylemlerden ve faaliyetlerden kaçınmasını istedi.
Kıbrıs Rum Orman Dairesi bugün yaptığı açıklamada, orman yangınları riskinin "kırmızı alarm" düzeyinde kaldığını belirtti.
Halkla çağrıda da bulunan Rum Orman Dairesi, halkın yangına neden olabilecek eylemlerden ve faaliyetlerden kaçınmasını istedi.
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