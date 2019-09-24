Rum siyasi partilerin açıklamaları Rum basınında

Fileleftheros gazetesi “Netice İçin New York’a Doğru Bakıyorlar” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerin dikkatinin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bu hafta sonunda iki liderle New York’ta yapacağı görüşmelere çevrilmiş olduğunu yazdı.

AKEL

Gazeteye göre açıklamasında “iki liderin BM Genel Sekreteriyle yapacakları görüşmelerin sonucundan, müzakere sürecinin yeniden başlayıp başlamayacağına büyük ölçüde karar verileceğini” savunan AKEL partisi, bu sebepten dolayı iki liderin ne söyledikleri ve meydana getirdikleri ortam konusunda iki kat daha dikkatli olmaları gerektiğine işaret etti.

AKEL Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i, kamuoyu önünde yaptığı açıklamalarla “doğrudan diyaloğun yeniden başlamasına ilişkin çabayı güçlendirmek dışında bir şey yaptığı” konusunda da eleştirdi.

“Siyasi eşitlik ve etkin katılım meselesinin sürekli olarak şeytanlaştırılmasının gösterilen çabada ciddi bir engel teşkil ettiğini, aynı zamanda olası bir başarısızlığın Rum kesimine yansıtılması konusunda gerçek bir tehlikeye gebe olduğunu” da savunan AKEL, Rum lider Anastasiadis’in son açıklamalarına da yanıt vererek “BM Güvenlik Konseyi’nin son kararında 1990’lı yıllara kadar uzanan siyasi eşitlik tanımını anımsatmayı gerekli görmesinin tesadüf olmadığına” dikkat çekti.

“Bu tanımın önemli boyutunu, iki toplumun federal hükümetin organları ve kararlarına etkin katılımının teşkil ettiğini” belirten AKEL, etkin katılımı neyin teşkil ettiğinin onlarca yıldır tartışıldığını ifade ederek, bunun sonucunda “Bakanlar Kurulunun kararlarıyla ilgili olarak, Zürih’in katı vetosunun, her toplumun olumlu bir oyuyla değiştirilmesine ilişkin görüş birliğinin sağlandığını” savundu.

AKEL, Anastasiadis karşısındaki suçlamalarını sürdürerek, Anastasiadis’in kendileri açısından anlaşılmaz olan nedenlerle “geçmişte veto konusunu gündeme getirdiğini; CransMontana’dan sonra ise diğer uca geçerek, bir olumlu oyun dahi daraltılmasını istediğini” kaydetti.

AKEL, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın taşıdığı sorumlulukların ise olumlu oy konusundaki ısrarıyla alakalı olduğu iddialarına ekledi.

DAYANIŞMA HAREKETİ

Gazeteye göre Dayanışma Hareketi de açıklamasında, “Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Londra’da yaşamını sürdüren Rumlara söylediklerine uymak ve Kıbrıs Türkiye’nin yeni bir saldırısı altındayken, müzakerelere gitmemekle yükümlü olduğunu” iddia etti.

ELAM

Rum Ulusal Halk Cephesi ELAM da açıklama yaparak, Anastasiadis’i “Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yeni yıkıcı tavizlerde bulunmaya zorlamak amacıyla kuracağı çeşitli tuzaklardan kaçınması konusunda dikkatli olmaya” çağırdı.