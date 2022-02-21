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Rus Piyasalarında Kayıplar Donbas Gerginliğiyle Artıyor

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Rus Piyasalarında Kayıplar Donbas Gerginliğiyle Artıyor
Rus Piyasalarında Kayıplar Donbas Gerginliğiyle Artıyor

Rusya ile Ukrayna arasında gerginliğin tırmanmasıyla dolar/ruble paritesi yüzde 2,1 artarak 79 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 2,2 yükselişle 89,55'e çıktı.

Moskova Borsası (MICEX), yüzde 10,5'e yakın değer kaybederek 3.036 puana, RTS endeksi de yüzde 13 azalarak 1.207 puana kadar geriledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanınması gündemiyle güvenlik konseyini olağanüstü topladı.

Konsey yetkililerinin söz konusu tanıma kararını destekleyen açıklamalar yapmasının ardından Putin, bugün bir karar alınacağını söyledi.

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