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Rus silah taciri konuştu: Kelimelere dökmek zor

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ABD'li basketbolcu Brittney Griner ile takas edilen ve "ölüm taciri" lakabıyla tanınan Rus silah kaçakçısı Viktor Bout serbest bırakıldıktan sonra ilk kez konuştu.
Rus silah taciri konuştu: Kelimelere dökmek zor

ABD’li basketbolcu Brittney Griner karşılığında ABD’nin serbest bıraktığı silah taciri Viktor Bout ilk kez konuştu…

Rus haber ajansı RT’ye konuşan Bout, hislerini kelimelere dökmekte çok zorlandığını söyledi. Silah taciri olarak bilinen ve popüler kültürde Nicholas Cage’in başrolünü üstlendiği “Savaş Tanrısı” filmine de ilham kaynağı olan Bout, “Hislerimi kelimelere dökmek çok zor” diyerek çok mutlu olduğunu söyledi.

ABD’de hapishanedeyken Rusya karşıtı bir tutum ve söylemle karşılaşmadığını da belirten Bout, “Bazı mahkumlar Moskova’ya sıcak bakıyordu” dedi.

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