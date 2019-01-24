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Rus uzman Türkiye’nin Venezüella’ya verdiği desteği yorumladı: Dostluk zor zamanlarda kendini gösterir

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Ankara’nın Venezüella’da yaşanan darbe girişimine yönelik tutumunu değerlendiren Rus uzman Yegor Lidovskoy, Venezüella’ya verilen desteğin Türkiye’yi baskılara boyun eğmeden kendi kararlarını verebilen bağımsız bir ülke olduğunu gösterdiğini vurguladı.
Rus uzman Türkiye’nin Venezüella’ya verdiği desteği yorumladı: Dostluk zor zamanlarda kendini gösterir

Sputnik'e konuşan Moskova merkezli Hugo Chavez Latin Amerika Merkezi Genel Müdürü Yegor Lidovskoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişiminin meydana geldiği Venezüella lideri Nicolas Maduro'yu telefonda arayarak Türkiye'nin desteğini dile getirdiğini hatırlattı.

 

'ABD, LATİN AMERİKA ÜLKELERİNE BASKI YAPTI'

Lidovskoy, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maduro'yu desteklediğini ifade etmesi, kendisini öncelikle cesur bir kişi, ikincisi sözünün eri ve üçüncüsü de gerçek anlamda bağımsız bir lider olarak öne çıkarıyor. Bilindiği üzere bazı ülkeler, kesinlikle gayrimeşru bir şekilde, hiçbir dayanağı ve buna hakkı olmadan kendisini devlet başkanı ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido'yu tanıdı. Bu ülkeler, zamanında (eski ABD Dışişleri Bakanı) Rex Tillerson'un Latin Amerika ülkelerinde yaptığı gezide tabii ki çok uzun süre önce hazırlığı yapılan ABD'nin bu kararının tanınması için yönetimlere baskı yaptığı için Guaido'ya destek verdi" diye konuştu.

'TÜRKİYE, VENEZÜELLA TUTUMUYLA ABD'NİN BASKISINA BOYUN EĞMEDİ'

Türkiye'nin bu konudaki eylemlerini değerlendiren Lidovskoy, "Öte yandan Türkiye'nin tutumu, onu kendi fikirleri olan, ABD tarafından yapılan baskıya boyun eğmeyen ve sözüne bağlı kalan bağımsız bir devlet olarak öne çıkarıyor. Bildiğimiz üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezüella Devlet Başkanı Maduro birçok kez bir araya gelerek, defalarca Türkiye ve Venezüella arasındaki ilişkilerin güçleneceğini, karşılıklı ticari cironun ve siyasi desteğin artacağını açıklamıştı. Bilindiği üzere gerçek dostluk özellikle zor zamanlarda kendini gösteriyor" vurgusunda bulundu.

Rus uzman, Türkiye'nin özellikle Venezüella'daki istikrarın bozulduğu ve bu ülkeye yönelik uluslararası baskıların başladığı dönemde bu ülkeye destek verdiğinin altını çizdi.

'TÜRKİYE DE BENZER BİR DURUM YAŞADI'

Önceki yıllarda Türkiye'de de benzer bir durumun yaşandığını hatırlatan Lidovskoy, "Erdoğan'ın da Türkiye'de darbe girişiminin gerçekleştiği 2016'da benzer bir durumda olduğunu belirtmek gerekir. Bu girişimin arkasında da, Türkiye'yi Amerika'nın çıkarları doğrultusunda faaliyet gösterecek sıradaki uydu devlete dönüştürmek amacıyla darbecileri finanse eden ABD vardı. Erdoğan bunun yapılmasına izin vermedi ve şimdi, birkaç yıl önce kendisinin düştüğü durumu hatırlayıp, Venezüella konusunda gerçeğe ve özgürlüğe taraf çıkarak dürüstçe ve doğru hareket etmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Rus uzman, "ABD tarafından Türkiye'ye yapılan baskıya rağmen Erdoğan ve Maduro arasındaki bu dayanışmanın devam etmesi, gerçek liderlerin dostluğa değer verdiklerini ve ona ihanet etmediklerini gösteriyor. Kendi halklarının tutumunu savunmaya hazır olan Venezüella, Türkiye, Rusya, Çin gibi ülkelerin sayısı arttıkça, dünya da tek bir ülkeye bağlı kalmaktan kurtulmaya ve daha dengeli politika sürdürmeye doğru daha hızlı yol alabilecek" diyerek sözlerini tamamladı.

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