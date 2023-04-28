Ruslar, Rus Kültür Merkezi’nde çıkan yangını siyasileştirmeye çalışıyor

Rus medyasının ve Rus yetkililerin, Lefkoşa’nın Güney kesiminde bulunan Rus Kültür Merkezi binasında geçen gün çıkan büyük yangını Ukraynalılara atfetmeye çalıştığı, ancak Rum makamlarının şu ana kadar güvenilir bir sonuca ulaşamadığı ve ilk işaretlere rağmen, yangının kötü niyetli bir eylem sonucunda çıkmadığı ifade edildi.

Alithia gazetesi konuyla ilgili haberinde, olay yerinden alından delillerin bilimsel incelemeye tabi tutulacağını yazarken, Rum tarafındaki gazetelerin internet sayfalarında bugün yer alan haberlerde ise, yangının şu ana kadar yapılan araştırmalara göre büyük ihtimalle sigara izmaritinden yanlışlıkla çıktığı, aynı zamanda kötü niyetli bir eyleme işaret eden herhangi bir unsur bulunmadığı gibi, binaya molotof kokteyli atıldığına dair ifadenin de kanıtlanamadığı belirtildi.