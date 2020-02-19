Rusya ve Özbekistan sanatçıları tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için 68 eserden oluşan iki ayrı karma resim sergisi Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda tarafından açılacak

Özbekisanlı sanatçılar İbragim Valikhodjaev, Bakhtiyor Umarov ve Yokub Baknazarov ile Rusya sanatçıları Aleksandra Kokacheva, Alla Roi, Tatiana Chervatiuk, Daria Nevedrova, Talgat Dosmanov ile Luo Xi tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için toplam 68 eserden oluşan iki ayrı karma sergi Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Özbekisanlı sanatçılar İbragim Valikhodjaev, Bakhtiyor Umarov ve Yokub Baknazarov ile Rusya sanatçıları Aleksandra Kokacheva, Alla Roi, Tatiana Chervatiuk, Daria Nevedrova, Talgat Dosmanov ile Luo Xi tarafından 68 eserden oluşan iki ayrı karma resim sergisi 21 Şubat 2020 Cuma günü saat 08.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi sergi salonunda açılacak.

Rusya ve Özbekistan sanatçılarından iki ayrı karma sergi 68 eser

Rusya sanatçılarından Alexandra Kokacheva, 2005 - 2009'da Rusya - Arkhangelsk Bölge Kültür ve Sanat Koleji'nde öğrenim gördü. Ayrıca sanat stüdyosu başkanı ve bir öğretmen. Alla Roi ise, 2017 yılında "Temiz Su için Rusya Sanatçıları" sergi yarışmasına katıldı. Daria Nevredova sanat yoluna Novosibirsk Devlet Sanat Koleji'nde başladı. 2018 yılında Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Tam Yetkili Ofisi ve St. Petersburg Kültür Komitesi'nin desteğiyle St.Petersburg Sanatçılar Birliği tarafından düzenlenen “Ruhun Kalesi” sergisine katıldı. Rus sanatçılardan Luo Xi'ni ise 2016 yılında Rusya'nın tek temsilcisi ve dünyanın dört bir yanından gelen tüm Çinli sanatçıların en genç olan Çin “Yurtdışı Çin Resim Sergisi ve Kaligrafi Sergisi” devlet sergisi düzenlendi. Tatiana Chervatiuk, 2016 yılında “St.Petersburg’un Gençliği” sergisine katıldı. Talgat Dosmanov 2010 yılında Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Bursu ödülünü kazandı.

Özbekistanlı sanatçılar, Bakhtiyor Umarov 2005 yılında Londra'da «Rebekah Hossaks» sanat galerisinde kişisel bir sergi düzenledi. Yokub Beknazarov ise, Özbekistan galerisinde düzenlenen "Moment" sergisine katıldı. Sanatçı Ibragim Valikhodzhaev'a da 2008 yılında Özbekistan'ın çağdaş sanatının gelişmesine katkılarından dolayı Özbekistan Sanat Akademisi tarafından Altın Madalyası takdim edildi.