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Rusya ve Türkiye S-400 sözleşmesi üzerinde anlaştı

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Rusya ve Türkiye S-400 sözleşmesi üzerinde anlaştı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı Vladimir Kojin, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze sistemleri için anlaştığını duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatını öngören sözleşme üzerinde mutabakat sağladığını ancak kredi tutarı konusunda henüz bir anlaşma olmadığını belirtti.

SAVUNMA BAKANI KOJİN: KREDİ TUTARINDA HENÜZ ANLAŞMA YOK

St. Petersburg'da düzenlenen 8. Uluslararası Askeri-Donanma Fuarı'nda basın mensuplarının S-400 sevkiyatına ilişkin sorularını yanıtlayan Kojin, "Sözleşme üzerinde mutabakat sağlandı, ancak kredi tutarı konusunda henüz bir anlaşma yok" dedi.

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