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Rusya’nın askeri havaalanlarına saldırılar sürüyor

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Rusya'nın Kursk kentinde askeri havaalanındaki petrol tesisi İHA ile vuruldu.
Rusya’nın askeri havaalanlarına saldırılar sürüyor

Rusya’nın Kursk kentinde bulunan askeri havaalanındaki petrol depolama tesisine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi.

Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Kursk havaalanına İHA saldırısı sonucu petrol depolama tesisi alev aldı. Can kaybı yok. Yangın söndürülüyor. Olay yerinde tüm özel servisler çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın İHA’lar ile Rusya’ya ait Dyagilevo ve Engels askeri havaalanlarına saldırı düzenlediğini, saldırılarda 3 askerin hayatını kaybettiğini, 4 askerin yaralandığını bildirmişti.

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