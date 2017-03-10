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Sabri Sarıoğlu eski işine geri dönüyor

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Sabri Sarıoğlu eski işine geri dönüyor
Futboldan kazandığını birçok meslektaşının yaptığı gibi gayrimenkule yatırmak yerine iş dünyasında kullanmayı tercih eden Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun yeni yatırımı Yeşilaycı isimleri kızdıracak.

2006 yılında Balat’ta açtığı nargile kafeyle kendi işinin patronu olan ünlü futbolcu, kafeyi birkaç yıl sonra kapattı. Ancak yıldız futbolcu, yeniden benzer bir işletme için kolları sıvadı. Takvim gazetesinde yer alan habere göre şu sıralar Bebek, Kuruçeşme ve Rumelihisarı’ndaki emlakçıları tek tek gezip zevkine göre bir dükkan arayan 32 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde aylık kirası 20 bin dolar (yaklaşık 80 bin lira) olan Bebek’teki bir dükkanı inceledi.

Dükkanın aylık kirasını pahalı bulan Sarıoğlu, arayışını sürdürüyor.

EN BÜYÜK DESTEK EŞİNDEN

Sağlığa zararlı tütün ve tütün ürünlerine karşı son yıllarda başlatılan kampanyalara ve yürürlüğe giren yasaklara rağmen ünlü futbolcunun nargile kafe açmak istemesi ise şaşırtıcıydı. Profesyonel futbol yaşamı boyunca sağlıklı beslenen ve tütün içeren maddelerden kariyeri için uzak duran Sabri Sarıoğlu, yapacağı ‘sağlıksız yatırım’ konusunda en büyük desteği ise eşi Yağmur Hanım’dan aldı.

Bu arada Mesut Özil, Caner Erkin ve Burak Yılmaz gibi birçok yıldız futbolcu da nargile kafelerin müdavimi!

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