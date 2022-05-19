  • BIST 2.393,61
  • Altın 939.332
  • Dolar 15.8481
  • Euro 16.7948
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA1 Haziran’dan itibaren maske ve test zorunluluğu kaldırılacak

“Sadece arkadaşız” miti yalanlandı mı? Karşı cinsten arkadaşlık kıskandırıyor

» »
"En İyi Arkadaşım Evleniyor"dan "Harry Potter"a kadar birçok ünlü film kadın ve erkek arasındaki dostluğu konu alıyor.
“Sadece arkadaşız” miti yalanlandı mı? Karşı cinsten arkadaşlık kıskandırıyor

Teksas Üniversitesi’nden araştırmacılar, kadınların eşlerinin karşı cinsten arkadaşlarını daha çok kıskandığını ve erkeklerden daha kıskanç olduklarını iddia ediyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre, önceki çalışmalar kıskançlıkta cinsiyet farklılıklarına odaklanmış olsa da, araştırmacılar, erkeklerin ve kadınların eşlerinin karşı cinsten arkadaşlarını kıskanması konusunda farklılık gösterip göstermediğini değerlendirmek için yola çıktılar.

Evolutionary Behavioral Sciences’da yayınlanan araştırmada, “Evrimsel psikoloji üzerine yapılan geçmiş araştırmalar, kıskançlığın uyum sağlayıcı işlevlerinde cinsiyet farklılıkları önerdi ve bunlara dair kanıtlar buldu” ifadesi yer aldı.

FARKLI CİNSİYETTEN OLMASI KISKANÇLIK YARATIYOR

Araştırmaya tamamı evli ve en az 18 yaşında olan 364 kişilik bir katılımcı grubu dahil edildi. Katılımcılar, eşlerinin farklı cinsiyet ve çekiciliğe sahip yeni bir arkadaşla tanışmasını içeren farklı senaryoları okudukları dört gruptan birine rastgele atandılar.

Senaryoda herhangi bir kıskançlık hissedip hissetmedikleri soruldu ve bunu duygusal veya cinsel olarak değerlendirmeleri istendi. Sonuçlar, eşin arkadaşının katılımcılarla aynı cinsiyetten olması durumunda kıskançlık duygularının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Kadınlar, eşlerinin arkadaşını kadın olarak hayal ederken, genel olarak erkeklerden daha yüksek düzeyde kıskançlık bildirdiler. Bu da, araştırmacılara göre kadınların kıskançlık duygularının çekicilikle daha fazla ilişkili olduğunu gösteriyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kedilerin soyağacı çıkarılıyor15 Mayıs 2022 Pazar 20:52
  • Karbon salımının yarıdan fazlası üç ülkenin15 Mayıs 2022 Pazar 20:51
  • ‘Ruhsal hijyen’ nedir, nasıl sağlanır: Her sabah uyandığında…15 Mayıs 2022 Pazar 14:41
  • Netflix uykusuzluğu: Metabolizma yavaşlıyor, devamlı bir açlık hissi15 Mayıs 2022 Pazar 13:39
  • Maserati’yle tarihi İspanyol Merdivenleri’nden indi15 Mayıs 2022 Pazar 11:59
  • Japon yine ‘yaptı’: Plastiğe alternatif su geçirmez kağıt15 Mayıs 2022 Pazar 11:35
  • Dünyanın en uzun asma yaya köprüsünde 95 metre yükseklikte ilk adımlar atıldı15 Mayıs 2022 Pazar 11:19
  • Fiziksel tükenmişlikten çok, duygusal tükenmişlik yaşıyorlar…15 Mayıs 2022 Pazar 10:24
  • Yarın Kanlı Ay Tutulması gerçekleşiyor14 Mayıs 2022 Cumartesi 21:29
  • Gökyüzünde Görsel Şölen Yaşanacak14 Mayıs 2022 Cumartesi 21:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti