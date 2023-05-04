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Sağanak yağmur geliyor...

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Meteoroloji Dairesi’nin 4 – 10 Mayıs tarihli hava tahmin raporuna göre, hafta sonu ve pazartesi sağanak bekleniyor.
Sağanak yağmur geliyor...

Rapora göre bu sürede bölge genellikle alçak basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli, yağışlı günlerde ise üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın parçalı bulutlu, cumartesi, pazar ve pazartesi parçalı bulutlu, zamanla yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak olacak.

Hava gelecek hafta salı ve çarşamba günü ise parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 28- 31 derece, diğer günlerde ise 22 – 25 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar periyodun ilk günleri Kuzey ve Doğu yönlerden, diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, cuma ve cumartesi günleri fırtınamsı esecek.

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