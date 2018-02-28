Sağlık Bakanı Filiz Besim Mağusa Hastanesi'ni gezdi

Sağlık Bakanı Filiz Besim bugün Gazimağusa da çeşitli temaslarda bulundu.Bakan Filiz Besim’e temaslarında Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Dr.Mehmet Şenol, Yataklı Tedavi Kurumu Başhekimi Dr.Nil Ergün Eledağ ve bakanlık yetkilileri eşlik etti.

Besim temasları çerçevesinde ilk olarak Gazimağusa Semt Polikliniği’ni ziyaret ederek buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Besim daha sonra Sıhhiye Dairesi ardından Gazimağusa Devlet Hastahanesi’ni ziyaret ederek, servisleri gezdi, hastalara acil şifalar diledi ve hastanenin çalışmalarını yerinde görüp inceledi.

Bakan Besim temasları sonrasında BRT’ye değerlendirmede bulundu.

Besim 2 Şubat’ta Sağlık Bakanlığı görevini devralmasının ardından Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi başta olmak üzere tüm hastane ve sağlık ocaklarına ziyaretler gerçekleştirerek, istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Bu çerçevede eksikleri yerinde tespit edip bunu nasıl en iyiye götürebiliriz konusunda görüş alış verişinde bulunduklarını kaydeden Bakan Besim, perifer hastane ve sağlık ocaklarının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizgi .

Besim Bu sayede Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin yükünün hafifletilerek, İnsanların sağlık sunumuna kaliteli bir şekilde ulaşmasının sağlanacağını da ifade etti.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin içinde bulunduğu koşullardan memnun olduğunu belirten Bakan Besim, bu hastanelerin denetlenip , desteklemek, güçlendirmek , kalite kontrolünü getirip hem mutlu sağlık çalışanı hem de mutlu hastalar yaratmak hedefini taşıdıklarını söyledi.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Mustafa Hasoğlan da kısa bir açıklama yaparak, hastanenin altyapısının diğer hastanelere göre daha iyi olduğunu ancak bunun yanında gerçek personel gerekse doktor hemşire ve alet yönünden eksiklikleri bulunduğunu belirterek, bunların diyalog halinde giderilmesi durumunda Lefkoşa hastanesine daha az ihtiyaç duyacaklarını kaydetti.