Sağlık Bakanı Koca: Şu an Türkiye için herhangi bir koronavirüsü riski söz konusu değil

Bizde şu an herhangi bir hastanın hatta riskli hastanın olmadığının altını çizmek istiyorum. Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim. Çin'den gelen riskli bir hastayı karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde hazırlığımız var.
Quote Message: Termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık. Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık." from Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
Termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık. Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık."
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