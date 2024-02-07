Sağlık Bilimleri Üniversitesi Heyeti, DAÜ'ye Önemli Ziyaret Gerçekleştirdi

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN DAÜ’YE ZİYARET

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti. DAÜ’yü ziyaret eden heyette Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Karaoğlanoğlu, Dekan Yardımcısı ve Başhekim Prof. Dr. Hülya Toker, Fakülte Öğretim Üyesi Doç. Dr. Numan Aydın ve Özel Kalem Müdürü Murat Gül yer aldı.

30 Ocak 2024 Salı günü düzenlenen DAÜ Lisansüstü Mezuniyet Töreni ve 31 Ocak 2024 Çarşamba günü düzenlenen DAÜ Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni’ne de katılan heyet, ayrıca DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı da makamında ziyaret etti.

İş Birliği Olanakları Değerlendirildi

Ziyarette DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayrettin Ozan Gülcan ile Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Nimet İlke Akçay da hazır bulundu. Ziyarette Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile DAÜ’nün sağlık alanında eğitim veren fakülteleri arasında yapılabilecek iş birlikleri değerlendirildi. Ziyaret sonrasında DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın’a Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano ve Prof. Dr. Aydın tarafından da Prof. Dr. Kılıç’a hediye takdiminde bulunuldu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi heyeti; Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi’ni de gezerek incelemelerde bulundu ve fakülte yönetimleriyle iş birliği toplantıları gerçekleştirdi.