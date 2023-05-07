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Sahte belge hazırlayıp sahte davranışla kayıt teminine teşebbüs eden zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı

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Güney Kıbrıs’a geçiş yapmak için sahte belge hazırlayıp, sahte davranışla çıkış işlemi için kayıt yapmaya teşebbüs ettiği sırada suç üstü yakalanan Tareq Abdulelah Yahya Shamma, soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalacak.
Sahte belge hazırlayıp sahte davranışla kayıt teminine teşebbüs eden zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı

Lefkoşa’da Lokmacı sınır kapısında meydana gelen resmi sahte belgeyi tedavüle sürme ve sahte davranışla kayıt teminine teşebbüs suçundan tutuklanan zanlı Tareq Abdulelah Yahya Shamma mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili olguları aktran polis memuru zanlı Tareq Abdulelah Yahya Shamma’nın 5 Mayıs 2023 tarihinde saat 15.50 de Lefkoşa da, Lokmacı sınır kapısında Güney Kıbrıs’a geçiş yapmak için tasarrufunda sahte olarak bulundurmuş olduğu adına ıstar olunan Ukrayna pasaportunu görevli muhaceret memuruna dolandırmak kastı ile verip Sahte Resmi Belgeyi tedavüle sürerek, sahte davranışla çıkış işlemi için kayıt yapmaya teşebbüs ettiği sırada suç üstü tutuklandığını söyledi.

Polis meselenin ciddi olduğunu söz konusu pasaportun incelemeye gönderileceğini ve rapor temin edileceğini ayrıca pasaportun zanlının tasarufuna nasıl geçtiği yönünde araştırma yapılacağını belirterek ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları zanlının soruşturma maksaltı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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