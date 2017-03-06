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Şampiyona bir tebrik de Berova'dan

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Şampiyona bir tebrik de Berova'dan
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’nı kutladı...

Türkiye Kadınlar Basketbol Kupası'nda şampiyonluğu yakalayan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol takımına ilk tebrik geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafınca gelmişti. Bir teprik de bugün Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova'dan geldi.

Berova YDÜ Kadın Basketbol Takımı'nı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

2016-2017 Sezonu Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası’nda önemli rakipleri geride bırakan ve şampiyon olarak Kıbrıs Türk spor tarihinin en önemli başarılarından birine imza atan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımını içtenlikle kutluyorum.

Kurulduğu günden itibaren gösterdikleri performans ile başarı basamaklarını birer birer çıkan YDÜ Kadın Basketbol takımının sporcularını, teknik kadrosunu ve tüm yönetimini bu büyük başarılarından dolayı hem şahsım hem de bakanlığım adına tebrik ediyor, sezon içerisinde Türkiye ve Avrupa’da başarılarının devamını diliyorum.

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