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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşlarında yarın Arsenal-Bayern Münih ve Napoli-Real Madrid maçları oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 8 Mart Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu turun rövanş mücadeleleri, 14-15 Mart'taki müsabakalarla tamamlanacak ve son çeyrek finalistler belli olacak.

Tamamı TSİ 22.45'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya) (1-5)

Napoli (İtalya) - Real Madrid (İspanya) (1-3)

8 Mart Çarşamba:

Borussia Dortmund (Almanya) - Benfica (Portekiz) (0-1)

Barcelona (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa) (0-4)

14 Mart Salı:

Juventus (İtalya) - Porto (Portekiz) (2-0)

Leicester City (İngiltere) - Sevilla (İspanya) (1-2)

15 Mart Çarşamba:

Atletico Madrid (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya) (4-2)

Monaco (Fransa) - Manchester City (İngiltere) (3-5)

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