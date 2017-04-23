Google Earth güncellendi, Google Earth’e gelen yeni özellikler çok farklı deneyimler yaşatacak. Google Earth'ün hem Chrome, hem de Android versiyonuna gelen turistik tur özelliği, gezilip görülecek yerler hakkında önemli bilgiler verecek.
SANAL YOLCULUKLAR MÜMKÜN OLUYOR
VR gözlüğünüz varsa sanal yolculuklar bambaşka atmosfere taşınıyor. Google Earth’e gelen bu önemli özelliklere Voyager paneli üzerinden erişiliyor. Sol paneldeki dümen simgesine tıklayarak Voyager paneline ulaşılabiliyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.