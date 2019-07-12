Sanayi üretimi düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim verilerini açıkladı.
Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 1,3 düşüş gösterdi, aylık yüzde 1,3 arttı.
2019 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.