  • BIST 98.842
  • Altın 258,846
  • Dolar 5,7008
  • Euro 6,4212
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

Sanayi üretimi düştü

»
TÜİK'in açıkladığı sanayi üretimi verilerine göre üretim Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 1,3 düştü.
Sanayi üretimi düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim verilerini açıkladı.

Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 1,3 düşüş gösterdi, aylık yüzde 1,3 arttı. 

2019 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti12 Temmuz 2019 Cuma 09:30
  • Erdoğan'dan referandum çağrısına yanıt: Boyacı küpü mü?11 Temmuz 2019 Perşembe 17:12
  • ANAR ve A&G anket şirketlerinden çok konuşulacak Babacan ve AK Parti verileri!11 Temmuz 2019 Perşembe 15:37
  • AK Partili vekil 'Züğürt Ağa' örneğini verdi, Erdoğan 'Züğürt Ağa kim?' diye sordu11 Temmuz 2019 Perşembe 14:36
  • AKP'de işler karışık! "Kaç milletvekilinin gideceği hesapları yapılıyor" diyen Selvi'den bomba yazı!11 Temmuz 2019 Perşembe 12:54
  • Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 8 ölü11 Temmuz 2019 Perşembe 12:04
  • Şeyma Subaşı'nın kitabında cilt bakımı için 'tuz ruhu' tavsiyesi11 Temmuz 2019 Perşembe 10:31
  • Evlerini su bastı; yeraltı şehri buldular10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:27
  • TC Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs'ın doğusunda sondaj çalışmalarına başlayacağız10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:49
  • Ali Babacan’ın kuracağı yeni partinin şaşırtan anket sonuçları!10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti