Sandık görevlilerinin alacağı ücret belli oldu

25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlerde Sandık Kurulu Başkanlarına bin 800 TL , Sandık Kurulu Üyelerine bin 400 TL ödeme yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu ile İlçe Seçim Kurullarında görevli Yargıçlara, Yüksek Seçim Kurulu Genel Sekreterliği ile İlçe Seçim Kurulları Daimi Seçmen Kütükleri Bürolarında görevli personele ve dıştan görevlendirilecek kamu çalışanları ile sandık kurullarında görev yapacak Sandık Kurulu Başkanlarına ve Sandık Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler belli oldu. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre; Sandık Kurulu Başkanlarına 1.800 TL + Gelir Vergisi, Sandık Kurulu Üyelerine 1.400 TL+ Gelir Vergisi ödeme yapılacak.

Yargıçlara, Yüksek Seçim Kurulu Genel Sekreterliği ile İlçe Seçim Kurulları Daimi Seçmen Kütükleri Bürolarında görevli personele ve dıştan görevlendirilecek kamu çalışanlarına (Memur – Öğretmen- Geçici Memur - İşçi - Geçici İşçi - Özelleştirme Yasası'na tabi olan çalışanlar), Eylül - Aralık ayları için, normal çalışma ve idari tatil günleri için bire bir nokta bir (1.1 ), hafta sonu tatilleri ile diğer tatil günleri için bire bir nokta beş (1 .5) oranında, %100 ek mesai esası üzerinden ödeme yapılacak.

İşte o karar:

EK MESAiLER VE SANDIK KURULLARINA YAPILACAK ÖDEMELER

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında , Yüksek Seçim Kurulu, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 230'uncu maddesinin (1 )'inci fıkrası uyarınca , Yüksek Seçim Kurulu ile ilçe Seçim Kurullarında görevli Yargıçlara , Yüksek Seçim Kurulu Genel Sekreterliği ile ilçe Seçim Kurulları Daimi Seçmen Kütükleri Bürolarında görevli personele ve dıştan görevlendirilecek kamu çalışanlarına (Memur - Öğretmen - Geçici Memur - işçi - Geçici işçi - Özelleştirme Yasası’na tabi olan çal şanlar) , Eylül - Aralık ayları için, normal çalışma ve idari tatil günleri için bire bir nokta bir (1 .1 }, hafta sonu tatilleri ile diğer tatil günleri için bire bir nokta beş (1 .5) oranında ve %100 ek mesai esası üzerinden, ayrıca seçim günü sandık kurullarında görev yapacak Sandık Kurulu Başkanlarına 1.800 TL + Gelir Vergisi, Sandık Kurulu Üyelerine 1.400 TL+ Gelir Vergisi ödeme yapılmasına karar verdi.

Kaynak: Haber Kıbrıs