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Sandrine Gruda imzayı attı

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Sandrine Gruda imzayı attı
Geçtiğimiz günlerde Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı tarafından transferi açıklanan Sanrine Gruda kendisini kulübe bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Kariyeri başarılarla dolu olan aynı zamanda Fransa milli takımının da formasını giyen 1987 doğumlu ve 1.93 boyundaki oyuncu kendisini Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’na bağlayan imza töreni sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sandrine Gruda: “Yakın Doğu Üniversitesi Avrupa’daki En Üst Düzey Organizasyonlardan Biri”…

İmza töreninde konuşan başarılı oyuncu “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Yakın Doğu Üniversitesi şu anda Avrupa’da bir kadın basketbolcunun oynayabileceği en üst organizasyonlardan biri. Bende bana güvenenleri mahcup etmemek adına daha önceki takımlarımda yaptığım gibi elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağım. Sezon hızla devam ediyor ve takımımızın hem ligde hem de Avrupa’da çok büyük hedefleri var. Bu nedenle ilk günden itibaren maksimum katkıyı sağlamanın bilinciyle çalışmalarıma başladım.”dedi. 

Murat Tümer: “Gruda Bize Çok Katkı Sağlayacak Özelliklere Sahip”…

İmza töreninde hazır bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Genel Koordinatörü Murat Tümer ise Sandrine Gruda’nın kariyerinin başarılarla dolu olduğunu dile getirerek “Yeni oyuncumuz kulübümüze hayırlı olsun. Sandrine Gruda kadın basketbolunun en değerli oyuncuları arasında yer almakta. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz. Sandrine Gruda bize çok katkı sağlayacak özelliklere sahip bir oyuncu. Kariyeri kupalarla dolu olan oyuncumuzla birlikte yeni kupalar kaldıracağımıza olan inancımız tam. Transferin hem kendisine hem de kulübümüze hayırlı olması diliyor, ailemize hoş geldin diyorum” dedi.

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