Saner, Hükümet Programı Üzerindeki Eleştirileri Yanıtladı

Hükümetin kurulma süreci ile ilgili bilgiler aktaran Saner, “ İlk turda icraat hükümeti istedik olmadı. Sayın Erhürman da denedi. Olmadı. Sonunda, mevcut şartlarla azınlık hükümeti kurarak yola çıkmak durumunda kaldık. Kimse 3 vekil için yorum yapmamı beklemesin, o konuda söyleyecek sözüm yok…” dedi.

Saner, “ Hükümet kurulması ile ilgili farklı görüşler var ama çabalarımızı halkın takdirine bırakoyurm. Acil sorunlar hala bekliyorken, bu sorunları çözmek de bize kalmıştır.

Bu durumda hükümeti kurmak sorundaydık ve kurduk” diye konuştu Kıbrıs’ta İki devlete dayalı çözüm konusunda ise Saner, 52 yııldır federasyon sürecini devam ettiğini, halkın 52 yıl daha harcamaya tahammülü olmadığını söyledi. Rum Tarafının geçmişte tüm çözüm planlarını reddettiğini hatırlatan Saner, “Crans Montana’da masa Rumların üzerine yıkılmışken, iki devletli çözümü Sayın Akıncı da dahil söylemişken, eğer bir 5li konferans olacaksa, bu toplantıya katılınacak ama orada artık bir 52 yıl daha Kıbrıs Türk halkının 52 yıl daha bekletilemeyeceği belirtilecek ve masa öncesinde de anlaşılmadığı takdirde daha ileriye gidilmeyeceği, ayrıca iki ayrı devletin de konuşulması gerektiği net şekilde ifade edilmektedir.” dedi.

Ezber bozan politika olarak Maraş’ın da gündeme geldiğine işaret eden Saner, Maraş’ın, Kıbrıs Türk Halkının dünyaya farklı şeyleri göstermesi adına çok doğru bir adım olduğunu vurguladı. Saner, “ Maraş’ın AİHM Kararları çerçevesinde açılıp, bir politika ve turizm kurulurken, insanınların acılarının değil, tam tersine umutlarının üzerine politika gelişiyor Maraş’ta” dedi.

Ekonomi ve istihdam, turizm ve yüksek öğrenim konularında ise, öncelikle aşılamayı hızlandırıp bağışıklığı güçlendirmek istediklerini aktaran Saner, böylelikle, dünyada da aşı olabilen insanların KKTC’ye gelmelerinin söz konusu olacağını, turizmi geliştirmek adına önemli bir adım olacağını ifade etti. Bilişimi geliştirmede, eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak büyük önem verdiklerini belirten Saner, Asrın Projesindeki arıza konusunda ilgili bölümünün Türkiye tarafından tamir edildiğini açıkladı. Saner, eleştirileri dikkate alacaklarını, bütçe görüşmelerinde konuları daha geniş konuşacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.