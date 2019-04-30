Scotland Yard uzmanları RMMO Subayı seri katilin “zihnine girecek”

Bugün antropologların da katılacağı yeni bir otopsi yapılacak ve yine sonuç alınamazsa kurbanları, Scotland Yard’dan gelen İngiliz adli tabip inceleyecek.

Scotland Yard’dan, Rum tarafına 4’ü dün giden, 5’incisinin de bugün ulaşacağı belirtilen İngiliz uzmanların Rum Polis Genel Müdürü’nden seri cinayetlerle ilgili brifing aldıktan sonra Rum yetkililere danışmanlık-yardım yapacağı, “başka suç ve kurbanlar olup olmadığını anlamak için seri katilin “zihnine girecekleri” kaydedildi.

Rum polisi, kayıp bildirilmelerine karşın, yabancı uyruklu oldukları için kayıp vakalarına yeterli özen ve ciddiyetle yaklaşmamakla suçlanırken kurbanlardan birinin yakınları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) şikayet edecek olursa, daha önce Rantsev davasından mahkûmiyeti bulunan Rum yönetiminin AİHM tarafından bir kez daha mahkûm edilebileceğine dikkat çekiliyor.

Fileleftheros haberi “Ölüm Sebebi Muamma… Üçüncü Cesette de Suçun Nasıl İşlendiği Aydınlatılamadı… Filipinler’den Diplomatlar Kıbrıs’ta… Dışişleri Bakanlığı’ndan, İona’dan (Adalet Bakanı) ve Polis Genel Müdürlüğü’nden İzahat İstiyorlar” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Üç cesette yapılan otopsilerde, kurbanların ölüm sebeplerinin anlaşılamamasının kaygı verici boyutlar kazanmakta olduğuna dikkat çekilen haberde ümitlerin, bugün antropologların da katılacağı yeni otopsiye bağlandığı, yine sonuç alınamazsa son çare olarak cesetlerin, Scotland Yard’dan gelen 5 kişilik heyetteki İngiliz adli tabip tarafından inceleneceği belirtildi.

Gazete geçmişte cesetleri kuyuda bulunan Oksana Lisna ve Koççat çöp alanında Kristin Konstantinidu davalarıyla ilgilenen ve ölüm sebeplerini saptamayı başaran Rum adli tabip Marios Matsakis’in, ölüm sebebinin belirlenmesinin çok zor olmakla birlikte imkânsız olmadığını belirterek “herhangi bir çıkar beklemeksizin yardım teklif ettim ancak reddettiler” dediğini yazdı.

Daha ileri uzmanlık gerektiğine dikkat çekerek Scotland Yard adli tabibin yardımcı olması umudunu dile getiren Matsakis “Kayıp ikinci çocuk bavula konularak Mitsero” göletine atılmadıysa, ne biri ne diğeri bulunabilir. Her iki göletteki (Mitseru ve Mimi) suyun da tahliye edilmesi hem aranmakta olan cesetlerin daha kolay bulunmasına hem de başka ceset olmadığının kesin şekilde saptanmasına yardımcı olurdu” ifadelerini kullandı.

Habere göre RMMO’lu seri katilin, cesetleri yerleştirerek attığını itiraf ettiği iki bavulun “Mitseru” ve “Mimi” göletlerinde aranmasına devam ediliyor. Şu ana kadar sonuç alınamayan aramalara bugün de devam edilecek, özellikle görüş mesafesi neredeyse sıfır olan “Mitseru” göletindeki (kırmızı gölet diye anılıyor) araştırmalarda, Güney Kıbrıs’a önümüzdeki günlerde ulaşması beklenen sonar sisteminden de yardım alınacak.

“Miteru” göletinde Pazar günü valiz içerisinde kadın cesedi bulundu ancak ceset henüz teşhis edilemedi. Rum makamlarının, kurban ailelerinden DNA örneği sağlanması maksadıyla Atina’daki Filipinler Büyükelçiliği’nden yardım istedikleri bilgisi var.

Filipinler Büyükelçiliği temsilcilerinin geçen hafta Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı İonas Nikolau ve Polis Genel Müdürü Zaharias Hrisostomu ile görüşerek cinayetler, araştırmaların gidişatı, davanın yargıya ne zaman götürüleceği ve benzer suçlarda hangi cezanın öngörüldüğüne dair bilgi istedi.

Gazete RMMO’lu seri katilin öldürdüğü 2’si çocuk 7 kişinin Liuva Florentina Bunea ve kızı Elena-Natalya, Mary Rose Riburcio ve kızı Sierra, Maricar Valdez Urquiola, Arian Palanas Lozano ve Katha Anu olduğunu hatırlattı.

Rum yönetiminin, çalışmak üzere gittiği Güney Kıbrıs’ta 7 Ocak 2001’de öldürülen Oksana isimli kadının ailesi tarafından Güney Kıbrıs ve Rusya aleyhine AİHM’de açılan davada 2010 yılında mahkûmiyet aldığını hatırlatan gazete özetle şunları yazdı:

“Nikos Mataksas’ın 7 kişiyi öldürmesiyle ilgili basına yansıyan veriler Kıbrıs makamlarının mülteci kadınların ve çocukların ortadan kaybolması ve öldürülmesine dair bir dizi vakayı doğru, yeterli ve zamanında araştırmayı ciddi, tekrarlayan ve süregelen reddetmesi veya başaramaması/aciz kalmasının göstergesidir. Maalesef Kıbrıs makamlarının çok sayıda mülteci kadın ve küçük çocuğun kaybolması ve öldürülmesini etkin araştırmadaki başarısızlığı, bir seri katilin suçlarının araştırılmamasının münferit bir vaka da olmadığını gösteriyor. Kurbanların ailelerinden birinin başvurması halinde AİHM de mahkûm edebilir.”

Alihtia siyah zeminde ve fotoğraf desteğiyle aktardığı “Üç İnsan Ruhu Göletlerde Kayıp… ‘Kırmızı Gölet’ ve ‘Mimi’deki Dünkü Araştırmalar da Sonuçsuz” başlıklı manşet haberinde Scotland Yard uzmanlarının bugünden itibaren RMMO’lu “seri katilin zihnine ‘girmek’ ve başka suç ve kurbanlar olup olmadığını anlamak” için işe başlayacağını yazdı.

Politis de manşet haberini “Kanlı Güzergahın Kodlarını Arıyorlar… Scotland Yard Uzmanlar Heyeti Sabah 9’da İşe Başlıyor” başlığıyla aktardı.