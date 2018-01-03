14 Kasım’da başlayan seçim maratonu 4 gün sonra tamamlanıyor. 12 Aralık’ta başlayan propaganda süreci 6 Ocak Cumartesi günü sona erecek.

KKTC’de milletvekili seçimine geri sayım devam ediyor.

Kıbrıs Türk halkı 7 Ocak Pazar günü sandığa giderek Cumhuriyet Meclisi’nde kendisini temsil edecek 50 milletvekilini belirleyecek.

14 Kasım’da başlayan seçim maratonu 4 gün sonra tamamlanıyor. 12 Aralık’ta başlayan propaganda süreci 6 Ocak Cumartesi günü sona erecek.

Seçimde 8 partiden 379 ve 9 da bağımsız aday olmak üzere toplam 388 aday yarışacak.Seçime günler kala, siyasi partilerin ve bağımsız adayların seçime yönelik çalışma temposu da arttı.

Siyasi partilerden UBP, CTP, DP ve HP; Lefkoşa’da miting düzenleyecek.

TDP ve TKP-Yeni Güçler, seçime yönelik miting değil, dayanışma yemeği düzenleyecek. MDP seçim gezilerine devam edecek.

HP, bu akşam saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda miting düzenleyecek. DP’nin mitingi Cuma günü saat 18.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alacak.

CTP’nin mitingi, 6 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’te Lefkoşa İnönü Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

UBP ise 6 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’te Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda miting düzenleyecek.

TDP bu akşam Acapulco Resort Hotel’de dayanışma yemeği düzenleyecek. Panorama Salonu’nda yer alacak yemek saat 19.00’da başlayacak.

TKP Yeni Güçler’in yemeği ise yarınLefkoşa Hidden Garden’de olacak ve saat 19.00’da başlayacak.

Seçim kapsamında Lefkoşa’da 219, Gazimağusa’da 185, Girne’de 149, İskele’de 82, Güzelyurt’ta 55 ve Lefke’de de 29 sandık kurulacak.

Her sandıkta bir sandık kurulu başkanı iki de üyesi olmak üzere üçer kişi görev yapacak.