SEC'in X hesabından yapılan izinsiz paylaşım Bitcoin fiyatını zıplattı

Haber kısa sürede sosyal medya kullanıcıları ve haber siteleri tarafından alıntılandı kripto piyasalarında hareketlenme yaşandı. Bitcoin'in fiyatı anında 48 bin dolara kadar yükseldi, sonrasında tekrar 46 bin dolar civarına geriledi

Amerikan sermaye piyasası kurulu The Securities ABD Exchange Commission'ın (SEC) sosyal medya hesabından uzun süredir merakla beklenen kriptoparalara yönelik borsa yatırım fonu (ETF) başvurularını kabul ettiğini açıklaması üzerine Bitcoin'in fiyatı fırladı. Fakat kısa süre sonra paylaşımın silinip hesaba "sızıldığının" açıklanmasının ardından tekrar geriledi.

Eski adıyla Twitter olarak bilinen X platformu yönetimi sızmanın kendi sistemlerindeki bir hatadan kaynaklanmadığını açıkladı.

SEC'in ETF'lerle ilgili kararını bu hafta açıklaması bekleniyordu. Washington saatiyle 16:00 civarında yapılan paylaşımda düzenleyici kuruluşun "Bitcoin ETF'lerinin tüm ulusal borsalarda listelenmesine onay verilmiştir," denildi.

Bu haber kısa sürede sosyal medya kullanıcıları ve haber siteleri tarafından alıntılandı kripto piyasalarında hareketlenme yaşandı. Bitcoin'in fiyatı anında 48 bin dolara kadar yükseldi, sonrasında tekrar 46 bin dolar civarına geriledi.

Dakikalar sonra SEC Başkanı Gary Gensler kendi kişisel hesabından "@SECGov twitter hesabı ele geçirilmiş ve hesaptan onaysız bir tweet atılmıştır. SEC spot bitcoin yatırım fonlarınının listelenmesi ve işlem görmesini onaylamamıştır," açıklamasını yaptı.

Daha sonra SEC, hesabına bilinmeyen izinsiz giriş olduğunu ve paylaşımın bu sırada yapıldığını ama bu sızmanın dakikalar sonra engellendiğini açıkladı.