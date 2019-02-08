Sedat Peker: Silahlanma çağrımın arkasındayım!

Sedat Peker, silahlanma çağrısı yaptığı sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

Son dönemde yaptığı silahlanma çağrısıyla gündeme giren AKP-MHP ittifakının destekçisi Sedat Peker, savcılık sonrası yaptığı açıklamada silahlanma çağrısının arkasında olduğunu söyledi.

Sedat Peker Ataşehir ilçesinde katıldığı bir etkinlikte AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na destek vererek, halka silahlanma çağrısı yapmış, açıklamalarına tepki gösteren ve savcılığa suç duyurusunda bulunanlara Twitter hesabı üzerinden "Kudurun ulan kudurun" şeklinde tepki göstermişti.

Sedat Peker'in savcılık ifadesinde suçlamayı kabul etmediği ve konuşmasında suç unsuru bulunmadığını söyleyerek "Konuşmamın arkasındayım" şeklinde konuştuğu ifade ediliyor. Peker hakkında "Suç İşlemeye Tahrik ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" suçlarından soruşturma başlatılmıştı