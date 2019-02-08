  • BIST 102.452
  • Altın 221,852
  • Dolar 5,2474
  • Euro 5,9456
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Sedat Peker: Silahlanma çağrımın arkasındayım!

»
Sedat Peker, silahlanma çağrısı yaptığı sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.
Sedat Peker: Silahlanma çağrımın arkasındayım!

Son dönemde yaptığı silahlanma çağrısıyla gündeme giren AKP-MHP ittifakının destekçisi Sedat Peker, savcılık sonrası yaptığı açıklamada silahlanma çağrısının arkasında olduğunu söyledi. 

Sedat Peker Ataşehir ilçesinde katıldığı bir etkinlikte AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na destek vererek, halka silahlanma çağrısı yapmış, açıklamalarına tepki gösteren ve savcılığa suç duyurusunda bulunanlara Twitter hesabı üzerinden "Kudurun ulan kudurun" şeklinde tepki göstermişti.

Sedat Peker'in savcılık ifadesinde suçlamayı kabul etmediği ve konuşmasında suç unsuru bulunmadığını söyleyerek "Konuşmamın arkasındayım" şeklinde konuştuğu ifade ediliyor. Peker hakkında "Suç İşlemeye Tahrik ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" suçlarından soruşturma başlatılmıştı

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atatürk Havalimanı'nda 21 gergedan boynuzu ele geçirildi08 Şubat 2019 Cuma 13:20
  • SON DAKİKA: Bakan Dönmez açıkladı: Trakya'da doğalgaz bulundu08 Şubat 2019 Cuma 13:02
  • Veysel Eroğlu: "Kıbrıs'a su götürürken dilimin cezasını çektim"08 Şubat 2019 Cuma 12:10
  • Fatih Dönmez: "Kıbrıs Rum Kesimi'nin petrol arama işlerini ihale etmesi hukuka aykırı"08 Şubat 2019 Cuma 12:05
  • Türkiye Ziraat odası başkanı, başından vurulmuş halde ölü bulundu08 Şubat 2019 Cuma 11:26
  • Dünyaca ünlü Adli Mimarlık: Elçi’yi muhtemelen üç polisten biri vurdu08 Şubat 2019 Cuma 10:55
  • Ünlü jokeye yengesine tecavüzden 20 yıl hapis08 Şubat 2019 Cuma 10:48
  • İstanbul Kartal'da 8 katlı bina çöktü: Ölü sayısı artıyor08 Şubat 2019 Cuma 10:22
  • ABD'den Türkiye vatandaşına yaptırım08 Şubat 2019 Cuma 10:03
  • Financial Times: Erdoğan seçim yaklaştıkça ekonomik ‘hileler’e başvuruyor07 Şubat 2019 Perşembe 20:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti