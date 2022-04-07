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Şef Fırat Siriş, 20 yılı aşkın mesleki deneyimini LAÜ öğrencilerine aktardı

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Şef Fırat Siriş, 20 yılı aşkın mesleki deneyimini LAÜ öğrencilerine aktardı
Şef Fırat Siriş, 20 yılı aşkın mesleki deneyimini LAÜ öğrencilerine aktardı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen söyleşi kapsamında Şef Fırat Siriş konuk edildi. Moderatörlüğünü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlker Türkeri’nin üstlendiği çevrimiçi gerçekleşen etkinlik öğrencilerden yoğun ilgi gördü. 

Canlı yayın esnasında öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Siriş, “Seveceksin!” sözüyle çalıştığı ortamı ve yaptığı işi isteyerek, severek yaptığını belirterek, bu meslekte önceliğin doğru ve keyif alarak yapılması olduğunu ifade etti. Siriş mesleğe başladığı esnaf lokantasının önemine vurgu yaparak,  babasının yanında başladığı mutfak yolculuğuna Osmanlı Mutfağı’na yönelerek devam ettiğini ve Four Seasons Otel’e giriş yolculuğunda da denemekten asla vazgeçmeyerek başarıyı elde ettiğinin altını çizdi. Aşçılık mı? Yöneticilik mi? sorularına her ikisinin ayrı ayrı önemini anlatarak yöneticiliğin kendisi için daha uygun olduğunu vurguladı. Siriş, çalışma arkadaşlarını seçerken onların karakterini, aile yaşantılarına ve özel hayatı ile iş yaşamı arasındaki dengeye önem verdiğini anlattı.

Müşteri memnuniyeti için yoğun çaba ve zaman harcadığını da ifade eden Şef Fırat Siriş,  meslekte babası ve Mehmet Gök’ü örnek aldığını, onların izinden gitmeyi ilke edindiğini belirtti. Son olarak,  gençler ile çalışmanın onların hayatlarına kattığı anlamdan ve mesleğe atılmalarına yardımcı olabilmenin memnuniyetten söz eden Şef Siriş, iki adet yöresel imza tabağının içeriğini de LAÜ öğrencilerine aktardı.  

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