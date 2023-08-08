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Şenkul: Belediyenin malına göz koyanın da zarar verenin de gözünün yaşına bakmadık, bakmayız

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Kaçış yoluna 3.20’den yüksek araç girmemesi için yapılan bilgilendirme tabelalarına çarpan araçların sayısını unuttuğunu ifade ederek, “Belediyenin malına göz koyanın da zarar verenin de gözünün yaşına bakmadık, bakmay
Şenkul: Belediyenin malına göz koyanın da zarar verenin de gözünün yaşına bakmadık, bakmayız

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Kaçış yoluna 3.20’den yüksek araç girmemesi için yapılan bilgilendirme tabelalarına çarpan araçların sayısını unuttuğunu ifade ederek, “Belediyenin malına göz koyanın da zarar verenin de gözünün yaşına bakmadık, bakmayız” dedi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kaçış yolunun girişine ve çıkışına tabela koyulmasına rağmen sürekli çarpıldığına işaret ederek, “Maksimum yükseklik 3.20 yazdık ama nafile” ifadelerini kullandı.

Şenkul’un sosyal medya hesabından yaptığı tam paylaşım şu şekilde:

"Kaçış yoluna 3.20’den yüksek araç girmemesi için yaptığımız bilgilendirme tabelalarına bu kaçıncı çarpan araçtır gerçekten sayısını unuttum.

Hem girişinde hem çıkışında dünya kadar tabela koyduk, maksimum yükseklik de 3.20 yazdık ama nafile.

İşin garibi bazı sigorta şirketleri de oluşan hasarları ödememek için:

3.20 olmaz en az 4.20 olmalı yükseklik gibi saçma bir argüman sunmaya çalışır, hakikatten bu ülkede sap ile saman birbirine girdi, utanma da kalmadı.

Belediyenin malına göz koyanın da zarar verenin de gözünün yaşına bakmadık, bakmayız.

Yavuz hırsız hallerine geçit verecek bir idare yoktur artık Girne Belediyesi'nde!!!

Burası Belediyeye ait bir geçiş yoludur ve bu geçiş yolunu kullanmanın ilk şartı yüksek araç olmamasıdır.

Trafik güvenliği için bu şarttır.

Bu yoldan 3.20’den yüksek araç GEÇEMEZ.

Bu inattan vazgeçin artık, hem aracınıza hem de tabelaya zarar veriyorsunuz ve bu zarara sebeb olanlardan işin maliyetini alıyoruz.

Bugünkü olaya karışan araçla ilgili gerekli tespitin yapıldığını bilmenizi isterim.

Gerçekten bu kural tanımazlığı anlamakta zorlanırım."

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