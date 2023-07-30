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Şenkul bir kez daha uyardı! Peşkeşe GEÇİT vermeyeceğiz.

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"Hükümet Kervansaray Plajımı tüm uyarılarımıza rağmen PEŞKEŞ çekmekte ısrarcı."
Şenkul bir kez daha uyardı! Peşkeşe GEÇİT vermeyeceğiz.

İşte Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un açıklaması;

Hükümet Kervansaray Plajımı tüm uyarılarımıza rağmen PEŞKEŞ çekmekte ısrarcı.

Kararda yanlış yazdıkları parsel numarasını düzeltince bu işin olacağını zannedenler hüsrana uğrayacaklar.

İlgili Bakanlar Kurulu kararı için gelecek hafta içinde gerekli yasal başvuruları yapacağız.

Bunun yanında aldıkları karar ile İçişleri Bakanlığına geçen parselin yeniden Girne Belediyesine devredilmesi için İçişleri Bakanlığına da başvurumuzu yapacağız.

Peşkeşe GEÇİT vermeyeceğiz.

#hodrimeydan

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