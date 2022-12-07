  • BIST 4.965,50
  • Altın 1063.21
  • Dolar 18.6358
  • Euro 19.5541
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Şenkul: Büyük projelerimize halkla birlikte karar vereceğiz

»
Şenkul: Büyük projelerimize halkla birlikte karar vereceğiz
Şenkul: Büyük projelerimize halkla birlikte karar vereceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, Halkın Partisi (HP) Girne İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek, yaklaşan yerel seçimler hakkında görüş alışverişinde bulundu.   Belediye meclis üyesi adaylarının da katıldığı görüşmede Şenkul, yapacakları tüm büyük projeleri halka götüreceklerini söyledi. Şenkul, “Girne’nin gelişimi çok gerilerde kalmıştır. O yüzden önümüzdeki 40-50 yılı düşünerek proje geliştirmemiz gerekiyor. Bu tarz büyük projelerimiz için ilgili birimler, dairelerle birlikte hareket edeceğiz. Yarışmalar yapacağız. Seçilen projeler canlı yayınla açıklanacak. İhale süreçlerimiz de aynı şekilde olacak. Şeffaf olacağız. Halkın güvenini yeniden sağlayacağız” dedi. Projeler için Halkın Partisi’ni yanlarında görmek istediklerini ifade eden Şenkul, “Ortak vizyonumuzun bu şekilde daha kolay hayata geçebileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

 

“PASİF LİDERLİK SERGİLEYEN BİR KİŞİ BU ŞEHRİ DÜZELTEMEZ”

CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Şenkul, mevcut belediye idaresinde “kurumsal olmayan bir yapı, günün gerisinde kalmış, enerjisi ve vizyonu tükenmiş, sorumluluk almayan bir başkan” olduğunu ifade ederek kentteki en büyük sorunun bu olduğunu söyledi. Belediyede yönetim anlayışının değişmesi gerektiğini belirten Şenkul, “Sorunları dert etmeyen, pasif liderlik sergileyen bir kişi bu şehri düzeltemez” dedi. Mevcut başkanın sorunları çözmemek için bahane olarak öne sürdüğü konulardan bazı örnekler veren Şenkul, bahane üreterek değil, sorumluluk alarak hizmet vereceklerinin altını çizdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gardiyanoğlu: LTB’nin Vizyon Değiştirme Zamanı Gelmiştir07 Aralık 2022 Çarşamba 09:10
  • Amcaoğlu: Gönyeli değişim istiyor06 Aralık 2022 Salı 19:45
  • Güngördü Resmi Propoganda Sürecine Çarşı Merkezindeki İş Yerlerini Ziyaret Ederek Başladı06 Aralık 2022 Salı 18:06
  • Harmancı: “Katılımcı demokrasi ve iyi yönetim anlayışımızın en önemli paydaşı sivil toplumdur”06 Aralık 2022 Salı 18:01
  • Özcenk: DAÜ ile şehri birleştireceğiz06 Aralık 2022 Salı 15:39
  • “Projelere muhtarlarımızla birlikte imza atacağız”06 Aralık 2022 Salı 15:38
  • Uluçay“İşini doğru, düzgün ve dürüst şekilde yapan personelle sorunumuz yok”06 Aralık 2022 Salı 15:28
  • Şenkul, Girne Belediyesi’ni ziyaret etti06 Aralık 2022 Salı 15:26
  • Harmancı: “Her türlü destek ve koruma hizmetiyle şiddete uğramış tüm kadınların ve çocukların yanındayız”06 Aralık 2022 Salı 15:22
  • Adahan: ‘’Mesarya yetenekli, çalışkan ve üretken insanların merkezidir’’06 Aralık 2022 Salı 13:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti