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Şenkul: Kentin gelecek on yıllarına damgasını vuracak projenin ilk adımı atıldı

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 Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul, sosyal medyadan kentin gelecek on yıllarına damgasını vuracak projenin bugün ilk adımının atıldığını duyurdu.
Şenkul: Kentin gelecek on yıllarına damgasını vuracak projenin ilk adımı atıldı

Projenin detayları hakkında bilgi veren Şenkul, “Akdeniz’in en güzel yerini hak ettiği değere ulaştırıp halkımıza peşkeş çekeceğiz.” İfadelerini kullandı.

Şenkul'un açıklamasının tamamı şöyle:

"İyi günler Girne,

Bence bugün kentimiz için yeni bir dönemin başlangıcı, kentimizin gelecek on yıllarına damgasını vuracak projemizin ilk adımının atıldığı gün, o yüzden bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim.

Eski Salhane binasından başlayarak sırasıyla:

Amfi Tiyatro bölgesi, Karakız Otopark Bölgesi, Kale Arkası, Baldöken Otoparkının Kaleye bakan kuzey yamaç parsellerini kapsayan ve bize göre Girne’nin hem gelişimine hem de bölge halkının kamusal alan ihtiyacına çok büyük fayda sağlayacak bütünlüklü projemizi Şehir Planlama dairesine verdik, AYK’da hızlıca görüşülüp son şeklinin ortak akılla oluşturulması için de elden Eski Eserlere bu belgeyi ilettik, teslim edildi belgemizi aldık!!!

İçerisinde yer altı katlı otoparkı, seyir terasları, restaurant-cafe, yürüyüş yolları, plaj( kale arkası), gençlik merkezi, Girne Belediyesi sosyal tesisleri, yürüyen merdivenler, engelli asansörleri, farklı fonksiyonlar için hizmet binaları olan bu dev projenin amacı öncelikle bu ülkenin insanına ve sonrasında ülkemizi ziyaret edecek tüm misafirlerimize yalnız Kıbrıs’ın değil bize göre Akdeniz’in en güzel bölgesini bugünkü bakımsız halinden çıkarıp gururla sunacağımız bir hale getirmektir.

Bu ülke insanının denize ve deniz kenarlarına ulaşımını sağlamak, o noktalarda hizmet almasını sağlamak idaremizin asli görevleri arasındadır.

Akdeniz’in en güzel yerini hak ettiği değere ulaştırıp HALKIMIZA peşkeş çekeceğiz.

İtirazı olan buyursun gelsin…"

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