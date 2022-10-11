  • BIST 3.594,64
  • Altın 997.918
  • Dolar 18.5822
  • Euro 18.0608
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKASelanik-İzmir seferini yapan ilk gemi İzmir Limanı'na yanaştı

Serbest Liman’daki yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Serbest Liman’daki yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor

10.10.2022 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Gazimağusa’da Serbest Liman Bölgesi’nde, Portisbi Cyprus Free Zone’na ait olup, içerisinde ürün depolanmak üzere Maddox İçki Satış Ticaret, Asya Orpan İlaç Sanayi, Magude Semi SAAB, Dima LTD ve One Truck şirketlerinin kirasında bulunan ambar binasında meydana gelen yangın sonucu, ambar içerisinde muhafaza edilen muhtelif miktar ve markalardaki alkollü içkiler, sigaralar ve tıbbi ilaçlar ile ambar binası tamamen yanarak zarar görmüştür.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soğutma işlemleri halen devam etmektedir. Yangın çıkış sebebi henüz tespit edilmemiş olup, soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mağusa'da ani ölüm!29 Eylül 2022 Perşembe 16:34
  • “Kuşaktan Kuşağa NKL’liler Buluşması” 10 Ekim’de yapılıyor29 Eylül 2022 Perşembe 13:59
  • Gazimağusa'da Kaza; Sürücü Yayaya çarptı!28 Eylül 2022 Çarşamba 17:35
  • Mağusa'da 'Mahsa Amini' için eylem yapılacak28 Eylül 2022 Çarşamba 15:58
  • Gazimağusa'da Masha Amani için eylem düzenlenecek!27 Eylül 2022 Salı 11:55
  • Dikkat! Uzun Süreli Elektrik Kesintisi26 Eylül 2022 Pazartesi 14:51
  • Mağusa'da 44 yaşında kadını ölüm misafirlikte yakaladı!25 Eylül 2022 Pazar 09:26
  • Emirnamenin kalkması ile Belediyelere dosya müracaatları başladı...20 Eylül 2022 Salı 08:26
  • GMB'de eylem ve iş bırakma!14 Eylül 2022 Çarşamba 15:13
  • Gazimağusa-İskele Anayolu'nda park edilmiş araca çarptılar!11 Eylül 2022 Pazar 09:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti