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Serdarlı'da ocak üzerinde unutulan tava ev yangınına sebep oldu!

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Serdarlı'da ocak üzerinde unutulan tava ev yangınına sebep oldu!
Serdarlı'da ocak üzerinde unutulan tava ev yangınına sebep oldu!

21.06.2022 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Serdarlı’da Yeliz KADİROĞLU'na ait evde ocak üzerinde unutulan tava içerisindeki yağın aşırı ısınması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın sonucu oda içerisinde bulunan bir adet derin dondurucu, bir adet alüminyum pencere, bir adet plastik masa, yağmur suyu tahliye borusu ile  sandüviç panel yanararak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam etmektedir.

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