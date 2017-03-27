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Serenay Sarıkaya, Uyanamadığı İçin YGS'ye Giremedi

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Serenay Sarıkaya, Uyanamadığı İçin YGS'ye Giremedi
Geçen eylülden bu yana üniversite sınavlarına hazırlanan ve haftanın 3 günü özel ders alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, çekimlerde yorgun düşüp uyanamadığı için YGS'ye giremedi.

'Fi' dizisinin çekimleri için yoğun tempoda çalışan  Serenay Sarıkaya, aylarca çalıştığı YGS'ye çekimler yüzünden uykusuz kaldığı için giremedi.

HAFTANIN 3 GÜNÜ ÖZEL DERS ALIYORDU

Sosyoloji okumak isteyen  Serenay Sarıkaya, geçen eylülden bu yana üniversite sınavlarına hazırlanıyor, haftanın 3 günü özel ders alıyordu.

UYANAMADIĞI İÇİN GEÇ KALDI

Posta'nın haberine göre "Fi" dizisinin çekimleri yüzünden çok yorulan  Serenay Sarıkaya uyanamadığı için 12 Mart'taki YGS'ye giremedi.

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