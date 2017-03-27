Serenay Sarıkaya, Uyanamadığı İçin YGS'ye Giremedi

Geçen eylülden bu yana üniversite sınavlarına hazırlanan ve haftanın 3 günü özel ders alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, çekimlerde yorgun düşüp uyanamadığı için YGS'ye giremedi.

'Fi' dizisinin çekimleri için yoğun tempoda çalışan Serenay Sarıkaya, aylarca çalıştığı YGS'ye çekimler yüzünden uykusuz kaldığı için giremedi. HAFTANIN 3 GÜNÜ ÖZEL DERS ALIYORDU Sosyoloji okumak isteyen Serenay Sarıkaya, geçen eylülden bu yana üniversite sınavlarına hazırlanıyor, haftanın 3 günü özel ders alıyordu. UYANAMADIĞI İÇİN GEÇ KALDI Posta'nın haberine göre "Fi" dizisinin çekimleri yüzünden çok yorulan Serenay Sarıkaya uyanamadığı için 12 Mart'taki YGS'ye giremedi.