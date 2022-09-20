Sergen Yalçın Türkiye A Milli Takım'ın yeni hocası mı olacak? Resmi açıklama geldi!

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve siyah beyazlılardan ayrılmasının ardından herhangi bir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın adı bir süredir A Milli Futbol Takımı için geçiyordu. TFF cephesinden, Sergen Yalçın için resmi açıklama geldi. İşte o sözler..