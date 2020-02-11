Sertoğlu "Futbol Kulüplerimize Gözümüz Gibi Bakıyoruz"

KTFF Başkanı Sertoğlu"KKTC'de Her Köyde kahvehane yoktur ama Futbol Kulübünün lokali vardır. Bu, geçmiş yıllardan gelen alışkanlıktır. İnsanlar boş zamanlarını lokalde geçirir" dedi.

KKTC Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Türkiye’nin Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulundu:

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türkü için futbolun önemi, ülke futbolunun gelişmesi ve KKTC'ye yönelik spor ambargosunu aşmak için yürüttükleri çalışmalar hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

"Biz, Bu Protokolle (Rumlarla Futbol üzerinden ortaklık kurarak, Spordaki ambargoyu aşmak için 2013'te imzalanan) ilgili üzerimize düşen her şeyi yaptık. Rum tarafı protokolün hayata geçmesini engelledi. Biz, bunu uluslararası spor Tahkim Mahkemesine götürerek çözüm bulmaya uğraşıyoruz"

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, KKTC futbol kulüplerinin gençlerin topluma faydalı bireyler olmalarına imkân sağladığını belirterek, "Futbol kulüplerimize gözümüz gibi bakıyoruz." dedi.

Sertoğlu, Kıbrıs Türkü için futbolun önemi, ülkede futbolun gelişmesi ve KKTC'ye yönelik spor ambargosunu aşmak için yürüttükleri çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

KKTC'de futbol kulüplerinin gençliği ayakta tuttuğunu söyleyen Sertoğlu, "KKTC'de her köyde kahvehane yoktur ama futbol kulübünün lokali vardır. Bu, geçmiş yıllardan gelen alışkanlıktır. İnsanlar boş zamanlarını lokalde geçirir." diye konuştu.

<span style="font-size:14px;">Sertoğlu, futbol kulüplerinin gençler için uğrak yerler olduğuna dikkati çekerek, gençlerin buralarda eğitim, kötü alışkanlıklardan uzak durma ve faydalı bireyler olma hususlarında önlerinin açıldığını dile getirdi. Sertoğlu, "Onun için biz futbol kulüplerimize gözümüz gibi bakıyoruz." ifadesini kullandı.</span>

Devletin de son yıllarda futbola ciddi kaynak ayırmaya başladığını vurgulayan Sertoğlu, özellikle gençleri spora yönlendirmeye dönük çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi.

Önceki dönemlerde KKTC futbolunda altyapı sorunu olduğunu belirten Sertoğlu, göreve geldikten sonra dünyadaki başarılı altyapı sistemlerini örnek alarak çalışmalar yaptıklarını ve Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) da bu konuda destek gördüklerini anlattı.

"GENÇLER FUTBOL OYNASA DA OYNAMASA DA YILLAR İÇERİSİNDE STATLARA GELECEK"

<span style="font-size:14px;">Hasan Sertoğlu, şu anda KKTC'de 10 yaş grubundan başlayarak yukarı doğru giden birçok lig ve turnuva düzenlediklerine değinerek, "Çocuklar, genç yaşlarda futbol aşkı ve sevgisini alıyor. Bu gençler futbol oynasa da oynamasa da yıllar içerisinde statlara gelecek. Bizim gibi küçük toplumlarda bu çok önemlidir. Bizde maçlarına binlerce seyircinin gideceği kulüpler yok. Köy yerlerinde ve küçük kasabalarda aidiyet duygusu çok daha fazladır." şeklinde konuştu.</span>

TFF ile gayet iyi ilişkilerinin olduğunu kaydeden Sertoğlu, UEFA ve FIFA tarafından kendilerine yıllardır uygulanan spor ambargosundan dolayı TFF ile ilişkilerinin de kısıtlı kaldığını ancak bunu aşmak için karşılıklı çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Başkan Sertoğlu, 2010'da göreve başladıktan sonra spor ambargosunun aşılmasıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını ve KTFF'nin 2013'te Rum Futbol Federasyonu (KOP) ile bir ön protokol imzaladığını anlattı.

"RUM TARAFI PROTOKOLÜN HAYATA GEÇMESİNİ ENGELLEDİ"

Tarihte ilk defa dönemin FIFA Başkanı Sepp Blatter ve UEFA Başkanı Michel Platini'nin katılımıyla Rum tarafıyla bir ön protokol imzaladıklarını kaydeden Hasan Sertoğlu, şöyle devam etti:

"Biz bu protokolle ilgili üzerimize düşen her şeyi yaptık. Bir şekilde Rum tarafı protokolün hayata geçmesini engelledi. 1960 Anayasası'ndan (Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kuran) kalma haklarımız var. Buna göre, her iki toplum kendi içerisinde sporu organize edebilir. Biz, son günlerde bunu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) götürerek çözüm bulmaya uğraşıyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirmemiz lazım. Şu anda tüm siyasi makamlar buna katkı yapmaya çalışıyor."

Sertoğlu, CAS'a başvuracaklarını duyurdukları gün Rumların, "FIFA sizi tanımaz, siz hiçbir yere gidemezsiniz." açıklaması yaptığını belirtti. Buna karşılık, FIFA'nın KTFF'yi önceden tanıdığını, 1983'e kadar özel maç yapma ve turnuvalara katılma izni verdiğini anımsatan Sertoğlu, "FIFA şu anda o izinleri askıya aldı. Bizim de uğraşımız tekrar o izinleri elde etmek." ifadelerini kullandı.

Ön protokolü imzaladıktan sonra Rumların aksine her şartı yerine getirdiklerine dikkati çeken Sertoğlu, şu anda KTFF'ye CAS'a başvurma hakkının doğduğunu ve bunun da Rumları paniklettiğini kaydetti.

Hasan Sertoğlu, önceki dönemlerde de KTFF tarafından FIFA'ya başvuru yapıldığını ancak "Rumlarla anlaşma imzalayın" yanıtını aldıktan sonra bir ilerleme sağlanamadığını hatırlatarak, "İç hukuku tüketmeden bir mahkemeye başvuramazsınız. Biz ilk defa Rumlarla ön protokol imzaladık. Gençliğin, sporun ve futbolun önünün açılmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.