  • BIST 9036.84
  • Altın 1975.044
  • Dolar 30.7251
  • Euro 32.9548
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİsrail Batı Şeria'da gece baskınları düzenledi

Sertoğlu: Rum tarafı samimi ise ben masaya oturmaya hazırım

» »
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türk takımlarının UEFA’ya ve FIFA’ya katılması için çağrılarını yineledi “Rum tarafı samimi ise ben masaya oturmaya hazırım” dedi.
Sertoğlu: Rum tarafı samimi ise ben masaya oturmaya hazırım

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türk takımlarının UEFA’ya ve FIFA’ya katılması için çağrılarını yineledi “Rum tarafı samimi ise ben masaya oturmaya hazırım” dedi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak Asya Futbol Federasyonu’na üyelik başvurusu yapmadıklarını ifade eden Sertoğlu başvuru için 2 yıldır hazırlık yaptıklarına dikkat çekti.

UEFA ve FIFA’nın Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu görmezden geldiğine dikkat çeken Sertoğlu “Gençlerimizin önünü açacak her fırsatı değerlendireceğiz” dedi.

UEFA’ya ve FIFA’ya katıl çağrısını yineleyen Hasan Sertoğlu, bir masa etrafında toplanmak için hazır olduklarını söyledi. Güney Kıbrıs’ın konuyu soğutarak Kıbrıslı Türkleri siyaseten esir pozisyonuna düşürdüğünden yakınan Sertoğlu dünyanın buna daha fazla seyirci kalmaması gerektiğini vurguladı.

Rum tarafının tuzu kuru olduğunu kaydeden Hasan Sertoğlu “Maalesef her şeyi zamana yayıyor.

Ama bizim yıllarımız gidiyor. Bu nedenle durmaması gereken biziz. Her aşamada girişim yapmaya devam ediyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Hukuki zeminde tüm imkanları zorladıklarını anlatan Hasan Sertoğlu “Avrupa Adalet Divanı’nın son verdiği karar, kulüpleri UEFA ve FIFA’nın kulüpleri esir alamayacağını ortaya koydu. Bu bizim için son derece önemlidir. Ülkemizdeki uluslararası hukukçu hocalarımızla bu çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sertoğlu basın toplantısı düzenleyecek08 Şubat 2024 Perşembe 15:00
  • UEFA başarılı kulüplerin kasasını dolduracak08 Şubat 2024 Perşembe 11:56
  • Futbol U16 Ligi’nde yarı finalistler belirlendi07 Şubat 2024 Çarşamba 16:38
  • KOP Başkanı Yorgos Kumas, KTFF’yle anlaşmaları olduğunu hatırlattı06 Şubat 2024 Salı 19:06
  • Premier Lig'de 45 golle haftalık gol rekoru kırıldı06 Şubat 2024 Salı 10:40
  • "En"lerin futbolcusu Cristiano Ronaldo 39 yaşında05 Şubat 2024 Pazartesi 22:04
  • Messi'nin ilk sözleşmesinin imzalandığı peçete açık artırmaya çıkıyor01 Şubat 2024 Perşembe 10:37
  • Messi ve Ronaldo yeniden rakip31 Ocak 2024 Çarşamba 19:41
  • Ancelotti: Arda'nın üzerinde baskı olmasını anlıyorum çünkü arkasında tüm Türkiye var31 Ocak 2024 Çarşamba 18:07
  • Messi ile Ronaldo yeniden karşı karşıya geliyor31 Ocak 2024 Çarşamba 12:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti