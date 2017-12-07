Sahiden merak ediyorum, seçim zamanında dahi sesimizi duyan var mı?

‘’Seçim zamanı’’ diyorum. Çünkü başka zaman, tenezzül edip tarafımıza bakmıyorlar.

Buna istisna siyasiler hariç tabii ki…

O da 5 kişiyi geçmez…

Yıllarca, aylarca, günlerce yazdık…

Okul var. Eğitmen yok, yönetici yok…

Sağlık ocağı var, acil servis yok…

Tarımsal alan var, tarım işgücünü artıracak atılımlar yok…

Eko-Agro turizm tesisleri var, fakat destekleyici hiçbir proje yok…

Tarihi yerler, doğa harikaları var fakat pazara sunan yok…

İnsan iş gücü var, iş sahası yok…

Balıkçı var, balıkçılara dönüp yüzünü bakan yok…

Hayvancı var, hayvancıları kalkındıracak tek bir atılım yok…

Soğuk süt deposu var, varlığından haberi olan yok…

Girne Amerikan Üniversitesi kampüs çalışma alanı inşaat olarak var, bir destek verip, bitirmelerini sağlayacak kimse yok.

Kırsal kesim arsası dağıtılacak yalanı var, ortada her zamanki gibi hiçbir şey YOK!

Sosyal devlet olduğunu iddia eden siyasiler var, sosyal devlet adına tek bir adım yok…

5 bölge vekili var, sesimize ses veren 1 kişi var.

Eşitlik vaatleri veren var, fakat ayrımcılığı ilke edinenler çok…

Yazmakla bitmeyen imkansızlıklar var, fakat çözüm üreten hiç yok…

Yine seçim arifesi geldi ve yüzünü dahi görmediğimiz siyasiler, meydanlarda boy gösterisi yapmaya başladı.

Kimisi sosyal medya üzerinden, kimisi bire bir görüşme isteği ile sahte gülücükler atmaya, nağmeler dizmeye başladı.

Hedef belli…

Karpaz halkını bireysel menfaatler ile dize getirip, istediği oyu alıp ortadan kaybolmak…

Yeter Artık!

Bize gelecekseniz, lütfen imkansızlıklarımıza nasıl çare bulacağız çözümleri ile gelin.

Soyut olan değil, somut öneriler ile gelin…

Yok! ben zaten bireysel çıkar sağlayıp oy alacam düşüncesinde olan siyasi parti varsa, şimdiden avucunu yalasın…

Maymun gözünü açtı Arkadaş!

Ne verirsen, o nu alacaksın…

Sahi sesimizi duyan var mı?

Güneşin Doğduğu Yerde, Herkese Selam Olsun.