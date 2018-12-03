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"Sevgilisi olabilmek için kızlar seçmelere giriyordu" (Scientology tarikatınin iç yüzü)

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ABD medyası, Scientology'nin 22 yıllık üyesi Valerie Haney'in anlattıklarını konuşuyor. Haney, Scientology tarikatı mensubu ünlü aktör Tom Cruise hakkında şaşırtan itiraflarda bulundu.
"Sevgilisi olabilmek için kızlar seçmelere giriyordu" (Scientology tarikatınin iç yüzü)

Scientology Kilisesi'nin eski üyesi Valerie Haney, tarikattan nasıl kaçtığını ABD'li bağımsız blog yazarı Leah Remini'ye anlattı.

Tarikatın eski üyesi, "Tom Cruise, Scientology'nin lideri David Miscavige'e tanrı gibi tapıyor" dedi. 

Haney, 22 yıllık Scientology geçmişinde pek çok kişinin 'hayat arkadaşını' seçmelerine yardımcı olduğunu anlattı. Valerie, "Tom Cruise'un kız arkadaşını bulmak için de seçmeler oldu mu?" sorusuna "kesinlikle evet" diyerek yanıt verdi.

Yıllarca konuşulan "Cruise'un kız arkadaşı için Scientology'den onay alması" söylentileri de böylelikle doğrulamış oldu. Daha önce ünlü aktris Scarlett Johansson da Cruise ile sevgili olmak için bu seçmelere girdiği iddiasını reddetmişti.

"YILLARDIR KIZINI GÖRMÜYOR" (TARİKAT KURALI)

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Katie Holmes-Suri-Tom Cruise (2013)

Scientology tarikatından ise iddiaların ardından açıklama geldi. Tarikat, "Valerie Hamey'in asılsız iddialarını reddediyoruz. Kendisi Leah Ramini'nin paralı bir çalışanıdır" dedi.

Tarikatın bir diğer eski üyesi Leah Ramini de Cruise'un boşanma sonrası Katie Holmes'tan olan kızı Suri'yi bir daha görmediğini, buna da Scientology'nin kurallarının sebep olduğunu açıklamıştı.

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