Şeyh Nazım borç bırakmadı

Nakşibendi tarikatının lideri merhum Şeyh Nazım’ın ölmeden önce 2006-2009 yılları arasında İstanbul’da bir kuyumcudan aldığı toplam 880 bin Euro değerindeki altınların parasını ödemediği iddiasıyla ilgili Şeyh Nazım’ın ailesinden açıklama geldi.

Şeyh Nazım’ın oğlu Behaeddin Adil adına avukatı Kerim Görgün tarafından yapılan açıklamada, 30 Ağustos 2019 tarihinde yer alan "Şeyh Nazım 880.000 Euro'luk borç bıraktı" başlıklı haberin gerçekleri yansıtmadığı iddia edildi.

Görgün tarafından yapılan açıklama şöyle: 30.08.2019 tarihli imzasıyla yayınlanan "Şeyh Nazım 880.000 Euro'luk borç bıraktı" başlıklı haber gerçekleri yansıtmamaktadır.

Söz konusu haber müvekkilimizin ve babası olan Şeyh Nazım Kıbrısi'nin itibarını küçük düşürmeye, manen yıpratma ve karalamaya yönelik bir haberdir.

Anayasa'da bulan basının haber verme hakkının gerçeklik, güncellik, kamu yararı, toplumsal ilgi, konu ile ifade arasında düşünsel bağlılık unsurları ile sınırlı olduğu belirtilmiştir. Yapılan bu haberle de bu sınırın aşıldığı anlaşılmaktadır. Müvekkilin babası olan merhum Şeyh Nazım Adil Kıbrısi'nin "880.000 Euro'luk borç bıraktığı" ilgili haberde beyan edilmiş ancak söz konusu haber de bu durumla ilgili hiçbir somut delil ortaya sunulmamıştır. Tamamen kurgusal ve maksatlı olan bu durum dolayısıyla çevresi tarafından sevilen ve çok saygı duyulan merhumun ve müvekkilin isimlerini karalamaya maksadıyla söz konusu haber yayınlanmıştır.

Gazetecilik meslek kurallarını yok sayarak hiçbir delil göstermeksizin, herhangi bir araştırma, bilgi alma, görüşme gereği bile duyulmadan hayali bir takım senaryolarla, müvekkilim hakkında yanlış algı oluşturmaya çalışmak ve bu şekilde müvekkilimin itibarını karalamaya, küçük düşürmeye yönelik haber yapmak hiçbir hukuk devletinde basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez.

İzah edilen nedenlerle, yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla, müvekkilim hakkında gerçek dışı beyanlar içeren 30.08.2019 tarihli bu haberi tekzip etmek zaruretinin doğduğu Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”