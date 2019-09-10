  • BIST 100.893
  • Altın 276,764
  • Dolar 5,7549
  • Euro 6,3540
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Şeyh Nazım borç bırakmadı

» »
Nakşibendi tarikatının merhum lideri Şeyh Nazım’ın ailesi, Şeyh Nazım’ın 880.000 Euro'luk borç bıraktığı iddiasını yalanladı
Şeyh Nazım borç bırakmadı

Nakşibendi tarikatının lideri merhum Şeyh Nazım’ın ölmeden önce 2006-2009 yılları arasında İstanbul’da bir kuyumcudan aldığı toplam 880 bin Euro değerindeki altınların parasını ödemediği iddiasıyla ilgili Şeyh Nazım’ın ailesinden açıklama geldi.

Şeyh Nazım’ın oğlu Behaeddin Adil adına avukatı Kerim Görgün tarafından yapılan açıklamada, 30 Ağustos 2019 tarihinde yer alan "Şeyh Nazım 880.000 Euro'luk borç bıraktı" başlıklı haberin gerçekleri yansıtmadığı iddia edildi.

Görgün tarafından yapılan açıklama şöyle: 30.08.2019 tarihli imzasıyla yayınlanan "Şeyh Nazım 880.000 Euro'luk borç bıraktı" başlıklı haber gerçekleri yansıtmamaktadır.

Söz konusu haber müvekkilimizin ve babası olan Şeyh Nazım Kıbrısi'nin itibarını küçük düşürmeye, manen yıpratma ve karalamaya yönelik bir haberdir.

Anayasa'da bulan basının haber verme hakkının gerçeklik, güncellik, kamu yararı, toplumsal ilgi, konu ile ifade arasında düşünsel bağlılık unsurları ile sınırlı olduğu belirtilmiştir. Yapılan bu haberle de bu sınırın aşıldığı anlaşılmaktadır. Müvekkilin babası olan merhum Şeyh Nazım Adil Kıbrısi'nin "880.000 Euro'luk borç bıraktığı" ilgili haberde beyan edilmiş ancak söz konusu haber de bu durumla ilgili hiçbir somut delil ortaya sunulmamıştır. Tamamen kurgusal ve maksatlı olan bu durum dolayısıyla çevresi tarafından sevilen ve çok saygı duyulan merhumun ve müvekkilin isimlerini karalamaya maksadıyla söz konusu haber yayınlanmıştır.

Gazetecilik meslek kurallarını yok sayarak hiçbir delil göstermeksizin, herhangi bir araştırma, bilgi alma, görüşme gereği bile duyulmadan hayali bir takım senaryolarla, müvekkilim hakkında yanlış algı oluşturmaya çalışmak ve bu şekilde müvekkilimin itibarını karalamaya, küçük düşürmeye yönelik haber yapmak hiçbir hukuk devletinde basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez.

İzah edilen nedenlerle, yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla, müvekkilim hakkında gerçek dışı beyanlar içeren 30.08.2019 tarihli bu haberi tekzip etmek zaruretinin doğduğu Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tel-Sen: “Yap İşlet Devret’e” karşıyız23 Ağustos 2019 Cuma 12:42
  • Erhürman'dan protokol tepkisi: "Ortada imzalanmış metin yok, kaynak aktarımı başlamamış"21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:10
  • Alevkayası - Esentepe Anayolu’nda toprak kayması19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:59
  • Lefke’nin kurtuluşu törenlerle kutlanacak15 Ağustos 2019 Perşembe 11:16
  • Geleneksel Lefke Şenlikleri cuma günü başlayacak13 Ağustos 2019 Salı 15:45
  • Oğuz, Yedidalga’daki Şehit Salih Hüseyin askeri limanında incelemelerde bulundu.04 Ağustos 2019 Pazar 09:35
  • Ani gayri tabii ölüm (Gelişme)02 Ağustos 2019 Cuma 13:41
  • I. Lefke Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı-I yayımlandı29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:15
  • "Bu pazar haksızlığı pazara çıkaralım; "Beleşe deniz" için Acapulco'da buluşalım!"24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:09
  • RMMO Komutanı BM konferansına katıldı15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti