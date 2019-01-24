Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı (video)

Acun Ilıcalı'dan geçtiğimiz aylarda boşanan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından direk dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, direk dansı yaptığı anları paylaşarak videoya, "Acımadı kiii...." notunu ekledi.

Subaşı'nın bir takipçisi videoya, "Kadın her şeyi başarabiliyor helal olsun." yorumunu yaptı.

Guido Senia ve ailesi ile birlikte Tayland'da tatil yapan Subaşı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'a döndüğünü takipçilerine duyurmuştu. Şeyma Subaşı ile Fransız DJ Guido Senia, sarmaş dolaş verdiği pozla sevgili olduklarını doğrulamıştı.