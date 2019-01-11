Şeyma Subaşı’nın görüntülendiği DJ konuştu

Subaşı ile Fransız DJ Guido Senia ile Meksika Tulum’da bir plajda görüntülenmiş ancak taraflar bu görüntülerle ilgili yorumda bulunmamıştı.

Senia kendisine yöneltilen; “Şeyma ile ilgili sorulara cevap vermiyorsunuz, bir ilişkiniz var mı yok mu?” sorusuna “Kim bilir! Hadi her şeyi kadere bırakalım” yanıtını verdi.