Sezen Aksu, iktidarı İkizdere’den vurdu

Müzisyen Sezen Aksu, Rize’nin İkizdere ilçesinde taş ocağı açılmasına karşı sesini yükseltti.

Cengiz İnşaat tarafından yapılacak Rize İyidere Lojistik Liman İnşaatı’nda kullanılmak üzere İskencedere Vadisi’nde yapımına başlanan taş ocağına karşı köylüler günlerdir eylemde. Ancak faaliyetler jandarma eşliğinde sürdürülüyor.

Aksu’un kendi internet sitesinden paylaştığı açıklama şöyle: “Bu memleket bizim, analarımızın, babalarımızın, çocuklarımızın memleketi… Bizim iktidarlara verdiğimiz geçici yetki, yaşam alanlarımız ve hayatlarımız elimizden alınsın diye değil… Halkınıza böyle davranmakta ısrar ederseniz yetkinizi aşmış ve meşruiyet zeminini kaybetmişsiniz demektir.”

İkizdere’ye müzik camiasından ilk olarak Tarkan dikkat çekmişti.