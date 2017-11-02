Siber'den iddialara tokat gibi cevap

Siber, "Sibel Siber'i siyasi parti arayışındaki bir siyasetçi olarak göstermeye çalışma gayreti, siyasi karalamaya yeni bir örnek" dedi.

SİBEL SİBER'İN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

Sibel Siber: Siyaseti bir meslek olarak değil bir görev olarak gördüğümü çok sıklıkla dile getirmişimdir.Ayrıca etik değerler ve temiz siyaset konusundaki düşüncelerimi çok sıklıkla paylaştım; bu konuda köşe yazısı yazdım. Sibel Siber'i siyasi parti arayışındaki bir siyasetçi olarak göstermeye çalışma gayreti, siyasi karalamaya yeni bir örnek.Bu da siyasi rekabetin çirkin yüzü olsa gerek.Hep söylediğim bir söz vardır: "Yasa dışılığı yargı, etik dışılığı kamu vicdanı yargılar" Mensubu olduğu siyasi parti var iken, eğer aday olacaksa aday olmak için başka bir siyasi parti arayışına girmeyeceğim gayet iyi bilinmektedir. Geçmişte de çok yapılan bu uydurma haber ve karalamaların ne maksatla yapıldığını kamuoyu vicdanı değerlendirecektir... Sevgi ve saygılarımla...