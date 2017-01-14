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Siber'in mektubu kötü yola düştü!

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Siber'in mektubu kötü yola düştü!
Türkiye'de yayımlanan ve TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla tanınan Yeni Akit isimli gazete, "sorumsuz davranan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya muhtıra" başlığı altında bir haber yayımladı.

Yeni Akit'in yayınladığı haberde, Meclis Başkanı Sibel Siber'in Cenevre görüşmeleri ile ilgili olan ve basına sızdırıldığı açıklanan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya gönderdiği mektup ele alındı.

Haritanın gösterilmesinin krize yol açtığını iddia eden Yeni Akit gazetesi, "sorumsuz davranan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya muhtıra (bir konuda uyarmak için yazılan yazı)" başlığı altında yayımladığı haberde Siber'in mektubuna ilişkin başlıklar olduğunu iddia ettiği unsurları şöyle sıraladı:

1. Kuruluş anlaşması: Olası bir uzlaşının eşit statüde iki tarafın imzalayacağı bir kuruluş anlaşması ile ortaya çıkması

2. Karar alma: Başkanlığın eşit sürelerle dönüşüme tabi olması, Senato’da ve Temsilciler Meclisi’nde etkin katılım sağlanması, Federal Yüksek Mahkeme’nin 4 Türk ve 4 Rum yargıçtan oluşması

3. Anayasanın tadili: Federal anayasa değişikliklerinin her iki toplumda ayrı ayrı ve eş zamanlı referandumlarla halkların onayına sunulması

4. Çapraz oy: Rumların Türklere, Türklerin de Rumlara oy vermesini öngören çapraz oy konusunun taraflar arasında güven ve işbirliği ruhunun tesis edilmesiyle gelecekte ele alınması

5. İki kesimlilik: Kıbrıs Türk Kurucu Devleti’nde Kıbrıslı Türklerin sarih nüfus ve mülkiyet çoğunluğuna sahip olmaları

6. Nüfus oranları: 2016 sonunda geçerliliğini yitiren rakamlardan hareketle dörde bir oran gibi maksatlı kısıtlamalar getirilmemesi

7. Harita konusu: Toprak konusunun harita ve rakam boyutlarını ancak son aşamada ele alınabileceğine dair BM parametresi ışığında, Cenevre’de harita verilmemesi, son aşamada olunduğu kanaati oluşmuş ise öncelikle hükümetin bilgilendirilmesi ve istişare edilmesi.

FEDERAL YÖNETİMİ, RUM YÖNETİMİ SANIYORLAR

Yeni Akit'in haberinde "toprak tavizleri" arabaşlığıyla verilen  haberde ise, "Kıbrıs’ın en stratejik yeri, en önemli noktası gerdanlığı Dipkarpaz federal bölge adı altında KKTC’nin mutlak egemenliğinden alınıyor ve federal yönetime yani Rumların ağırlıkta olduğu yönetime devredileceği öne sürülüyor" şeklinde yorumda bulundu.

HABERİ YAPMA SEBEPLERİNİ EN SONA SAKLADILAR

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen gazete, haberde yine arabaşlık olarak geçtiği "Erdoğan'ın sözleri" spotunda Erdoğan'ın geçtiğimiz gün Kıbrıs Müzakereleri ve Cenevre ile ilgili yorumundan bir kesite yer verdi.

 

 

 

 

 

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