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Sihirli Annem dizisi ekranlara dönüyor; iki oyuncu belli oldu

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Acun Ilıcalı'nın yeni yılda yayına başlatmayı planladığı Exxen adlı dijital platformda ekrana gelecek Sihirli Annem dizisinde Nergis Kumbasar ve Lale Başar yer alacak.
Sihirli Annem dizisi ekranlara dönüyor; iki oyuncu belli oldu

Acun Ilıcalı'nın yeni yılda yayına başlatmayı planladığı Exxen adlı dijital platformda ekrana gelecek Sihirli Annem dizisinde Nergis Kumbasar ve Lale Başar yer alacak.

Yeni yılda yayında olacak dizinin hazırlıkları sürüyor. Süreç Film imzalı diziyi Başak Soysal yönetecek. Gamze Özer'in yazdığı dizi 10'ar bölüm halinde 2 sezon olarak çekilecek. 

Dizide Nevra Serezli'nin Dudu rolünü Nergis Kumbasar, Gül Onat'ın Perihan karakterini ise Lale Başar oynayacak

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