Singapur beyaz yakalı yabancı istihdam kurallarını yeniden sıkılaştırıyor

Ocak ayından itibaren yabancıların, genellikle yüksek maaşlı profesyonellere verilen ve İstihdam İzni olarak bilinen çalışma iznine hak kazanabilmeleri için aylık maaş alt sınırı 5 bin 600 Singapur dolarına (131 bin Türk lirası) çıkarılacak

Singapur nitelikli yabancı eleman ve yönetici çalıştırma kurallarını sıkılaştırıyor.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre gelecek yıldan itibaren şirketlerin işe alabileceği yabancı yönetici ve profesyonellerin maaş kriterleri artırılacak.

Gelecek yılın ocak ayından itibaren yabancıların, genellikle yüksek maaşlı profesyonellere verilen İstihdam İzni olarak bilinen çalışma iznine hak kazanabilmeleri için şu anda ayda 5 bin Singapur doları (117 bin Türk lirası) olan alt sınır 5 bin 600 Singapur dolarına (131 bin Türk lirası) çıkarılacak.

Finans sektöründeki maaş alt sınırı ise 5 bin 500 Singapur dolarından 6 bin 200 Singapur dolarına çıkarılacak.

Çalışma bakanlığı, bu hareketin "İstihdam İzni sahiplerinin yüksek kalitede olmasını sağlamak ve yerel halk için eşit şartlar sağlamak" anlamına geldiğini söyledi.

Güneydoğu Asya'nın finans merkezi, yabancı firmaların bölgesel merkezlerini kurmaları için uzun süredir popüler bir üs olurken, yabancı işgücü yerel halkın istihdam endişeleri nedeniyle çetrefilli bir sorun haline geldi.

Geçen yılın haziran ayı itibarıyla 5,9 milyon nüfuslu Singapur'da yaklaşık 1,5 milyonluk yabancı işgücünün 197 bin 300'ünü İstihdam İzni kartına sahip yabancılar oluşturdu.

Salgının vurduğu 2020'den bu yana, yabancıları işe almak için maaş tabanı üç kez artırıldı. Son olarak geçen yılın eylül ayında yürürlüğe giren düzenlemeyle alt sınır 4 bin 500 Singapur dolarından 5 bin Singapur dolarına yükseltilmişti.