“Sınırlar 15 gün kapalı … Kıbrıs’a sadece Kıbrıs vatandaşları ve daimi ikameti olan Avrupa ve üçüncü Ülke vatandaşları gelecek…"

Covid-19’un yayılmasına karşı dün gece Güney Kıbrıs’ta ve KKTC’de açıklanan önlemler bugünkü gazetelerin manşetlerinde yer buldu.

Haberlerde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün gece yaptığı hava, deniz ve kara kapılarında yarından (Pazar) itibaren sıkı denetim açıklaması öne çıkarılırken, Paskalya tatili nedeniyle toplu halde ülkeye giriş yapacak olan yurtdışında okuyan öğrenciler konusunda herhangi bir tedbir alınmadığına dikkat çekildi, öğrencilerin Covid-19 virüsünü yayacaklarından korkulduğuna vurgu yapıldı.

Yeni pozitif vaka sayısının dün gece itibarıyla 21’e ulaştığına işaret eden Politis, vaka sayısının artmasında Yunanistan ve İngiltere’nin kısıtlama listesindeki kategorileri ile sürekli oynanmasının neden olduğuna dikkat çekti.

Gazete haberi; “Önlemlerde Çekingenlik Vakaları Artırdı… İngiltere ve Yunanistan Kısıtlamalar Listesine Girdi Çıktı… Vaka Sayısı 26’ya Çıktı, 5’i İşgal Bölgelerinde” başlığıyla manşete çekti.

Gazete, ada genelinde pozitif olduğu teyit edilmiş Covid-19 vaka sayısının 26’ya yükseldiğini, bunların 21’inin Güney

Kıbrıs’ta 5’inin KKTC’de olduğunu, test sonucu pozitif çıkanların yarısının İngiltere ve Yunanistan’dan dönen kişiler (Rum öğrenciler) olduğunu vurguladı.

Rum yönetiminin seyahat direktiflerinin tam bir komediye dönüştüğüne dikkat çeken gazete, daha düne kadar Yunanistan’ın kısıtlama listesinin 3’üncü, yani oraya giden insanların evlerinde tecritte olması gerekmeyen kategoride bulunduğunu belirtti.

İNGİLTERE VE YUNANİSTAN’IN DEĞİŞKEN KATEGORİSİ

Gazete, İngiltere’nin ise Perşembe günü, oraya gidenlerin 14 gün evlerinde tecritte olmasını gerektiren 2’nci kategoriye alındığını, Pazartesi günü hem Yunanistan’ın hem de İngiltere’nin 2’nci kategoriye alınması direktifi verildiğini ancak birkaç saat sonra, Rum Bakanlar Kurulu’nda bu direktifin revize edildiğini ve her iki ülkenin de 3’üncü kategoriye düşürüldüğünü yazdı.

Aynı gazete; “Sınırlara 15 Gün Kilit… Okullar 19 Mart’a Kadar Kapalı Kalacak… Kıbrıslı Üniversite Öğrencileri Hakkında Hiçbir Öngörü Yok” başlıklı haberinde ise, Güney Kıbrıs’ın yarın itibarıyla 15 gün süreyle karantinaya girdiğini, deniz, hava ve kara giriş noktalarından, Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler, ülkede izinli ikamet edenler ve çalışanlar, diplomatik misyon personeli ve yabancı uyruklu öğrenciler hariç kimsenin girişine izin verilmeyeceğini yazdı.

PASKALYA KORKUSU

Bu tedbirin, yurtdışında üniversite eğitimi görmekte olan ve Paskalya tatili için topluca Güney’e dönmesi bekleyen Rum öğrencileri kapsamadığına dikkat çeken gazeteye göre dün gece açıklanan önlemler çerçevesinde, KKTC-Güney Kıbrıs kara kapılarından Avrupalı ve üçüncü ülke vatandaşlarının geçişleri yasaklandı. Geçiş yapacak olanlara (Kıbrıslı Türkler ve Rumlar) bu konuda “cimri davranma” çağrısı yapıldı. Güney’de eğitime verilen ara da Paskalya’ya (10 Nisan) kadar uzatıldı.

KİLİSE’YE MESAJ: “KİMSE ÖNLEMLERİN ÜZERİNDE DEĞİL”

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in covit-19 önlemlerini duyurmak için dün akşam gerçekleştirdiği halka seslenişinde “Kimse önlemlerin üzerinde değildir. Herkes alınan kararlara uyacak” dediğine dikkat çekti.

Gazeteye göre, adını vermemiş olmasına rağmen Anastasiadis, bu uyarısı ile, Rum yönetiminin yasaklama önlemlerini dikkate almayacağını açıklayan Rum Ortodoks Kilisesi Sen Sinod Meclisi’ne net mesaj verdi.

AKINCI-ANSTASİADİS TELEFON GÖRÜŞMESİ

Politis; “Mücadele ‘Ortak’… Anastasiadis-Akıncı Karşılıklı Bilgilendirmede Anlaştı” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in, “iki hafta geçtikten ve 6 geçiş noktası kapatıldıktan” sonra İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla karşılıklı bilgilendirmeyi güçlendirdiğine dikkat çekti.

Akıncı ve Anastasiadis’in dün telefon görüşmesi yaparak KKTC’deki ve Güney’deki Covid-19 vakaları ve hastalığın yayılmasının önlenmesi maksadıyla alınan önlemlerle ilgili son durum hakkında karşılıklı bilgilendirme yaptığını hatırlattı.

Gazete, KKTC Bakanlar Kurulu’nun dün gece aldığı kararı da okurlarına “İşgal Bölgelerinde Her Şey Kapanıyor” başlığıyla aktardı.

ECZANE ZİYARETLERİNDE KONTROL DÖNEMİ

Alithia; “Eczane Ziyaretleri Artık Denetimli Şekilde” başlıklı haberinde, Rum Eczacılar Birliği Başkanı Eleni Piera’nın Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Covit-19 önlemlerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde eczanelerin açık tutulacağını ancak halkın eczanelere gidişlerinin kontrollü yapılacağına dikkat çektiğini yazdı.

Habere göre Piera, bu konuda İtalya ve Yunanistan’da yürürlüğe konulan önlemleri (özellikle gece saatlerinde eczanelere insanların azar azar gitmeleri ve birbirlerinde mesafeli durmaları, gerekmedikçe eczanelere gidilmemesi, eczane ziyaretlerinin çok kısa sürmesi, v.b.) örnek gösterdi.

Gazete, Anastasiadis tarafından açıklanan önlemler ve covit-19’la ilgili diğer haberlerini manşetten şu başlık ve spotlarla aktardı: “Sınırlar 15 Gün kapalı… Kıbrıs’a Sadece Kıbrıs Vatandaşları ve Daimi İkameti Olan Avrupa ve Üçüncü Ülke Vatandaşları Gelecek… Turist Gelişleri Durduruldu, Barikatlardan Sadece Kıbrıslı Vatandaşlar Geçecek, Okullar 10 Mart’a Kadar Kapalı… 1-Dün 7 Yeni Teyit Edilmiş Vaka Daha ve İşgal Bölgelerindeki 3 Vakayla Birlikte Bütün Kıbrıs’ta Sayıları 26’ya Yükseldi… 2-Başkan Anastasiadis ve M. Akıncı Sağlık Teknik Komitesi Aracılığıyla Karşılıklı Bilgilendirmeyi Güçlendirme Kararı Aldı… 3-Polis Kilise’nin 75 Kişi Denetimlerine Tabi Olduğu İzahında Bulundu, 150 Denetim, 1 Rapor… 4- İşgal Bölgelerinde Kendilerini Tecrit Etmeyenler Tutuklanma Riski Altında, Akıncı İbadet Alanlarının Kapatılmasını Öneriyor.”

Fileleftheros (manşet); “Giriş Yasak... Başkan Etkin Korona Virüsün Yayılmasıyla Başa Çıkma Önlemleri Açıkladı… 15 Gün Kıbrıs’ta Daimi İkamet Edenler (üniversite öğrencileri veya çalışanlar) Hariç Yabancı Ülke Vatandaşlarının Girişleri Yasaklanıyor”, “Kimse Kararların Üzerinde Değil… Başkan Sen Sinod’a Uyunuz Telkininde Bulundu”, “Yeni Vaka Sayısı 7… Sağlık Bakanlığı Dün Gece 7 Vaka daha Açıkladı, Toplam Vaka Sayısı 26’ya Yükseldi”

TUI’NİN GETİRECEĞİ 600 BİN TURİST HAVAYA UÇTU…

Gazete; “TUI Group’un Getireceği 600 Bin Turist Havaya Uçtu… Olağanüstü Hal Nedeniyle Ön Ödemeleri Durdurdu” başlıklı haberinde ise, 2020’de Güney Kıbrıs’a çoğunlukla İngiltere ve Almanya’dan 600 bin civarında turist götürmesi söz konusu olan TUI Group’un Rum tarafında çalıştığı 4 büyük turizm acentesine covit-19 nedeniyle “mücbir sebep” (zorlayıcı sebep) mektupları göndererek rezervasyon/ön ödemeleri durdurduğunu haber verdi.

Gazete; “İptaller Ay. Napa’da Korku Yaratıyor… Zannettu: Otellerimizdeki Durum Dramatik” başlıklı haberinde ise, Güney Kıbrıs’a giden toplam turistlerin yüzde 40’ını ağırlayan Ay. Napa’daki otellerin Mart, Nisan ve Mayıs ayı için yapılan rezervasyonların sürekli iptal edildiği, bu durumun Temmuz ve Ağustos’ta da devam edeceği yönünde bilgiler dolaştığına dikkat çekti. Ay. Napa Belediye Başkanı Hristos Zannettos, bölge otellerinin durumunun çok dramatik olduğunu, sektör çalışanları arasında umutsuzluk hakim olduğunu söyledi.

Haravgi (manşet); “Yeni Bir Emre Kadar Kapılar Turistlere Kapalı… Okullar 10 Nisan’a Kadar Kapalı Kalacak… Spor Salonları ve Spor Alanlarının İşleyişi Askıya Alındı… Çin, İtalya, İran, Kore’den Gelenler Karantinaya.”